Intentan extorsionar a Iván Aguilera dos modelos venezolanas

Michael Joyce, de 68 años, olvidó que estaba casado hace 34 años con Linda Joyce, pero en una efusiva muestra de cariño le propuso matrimonio…

El 17 de marzo de 1984, Michael Joyce y Linda Joyce se casaron por primera vez en New Plymouth, Escocia. Desde entonces, estas tres décadas han estado llenas de amor incondicional, aun cuando a él le diagnosticaron alzhéimer y comenzó a olvidar los recuerdos de la historia de los dos.

En medio de olvidos sobre dónde dejó la taza de café, cómo hay que vestirse o qué fecha es, Michael, de 68 años, se levantó un día sin recordar que estaba casado hace 34 años con su esposa. Y en una efusiva muestra de cariño, le propuso a Linda que se casaran.

