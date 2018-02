Buen arranque de precampaña de Sylvana Beltrones y “Maloro” Acosta

Buen arranque de precampaña tuvieron los precandidatos priistas al Senado de la República, Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez… El acto se llevó a cabo el pasado sábado en las afueras del edificio del PRI estatal, con la presencia de Gilberto Gutiérrez Sánchez, presidente del tricolor en Sonora y miles de simpatizantes de los jóvenes políticos. Sylvana es diputada federal con licencia y el “Maloro” alcalde de Hermosillo, también con licencia por tres meses…Por supuesto, si ganan la elección ya no volverán a sus cargos públicos.

Por lo pronto les ganaron el arrancón a los precandidatos del PAN y Morena, Ramón Corral Ávila y Lily Téllez, respectivamente, que son los que se conocen como posibles representantes de ambos partidos…Ramón ya fue senador y Lily es periodista y conductora de noticias, por lo que son muy conocidos, aunque ambos por muchos años viviendo fuera del estado de Sonora. Los dos son originarios de Hermosillo…La elección al senado estará muy competida y reñida, creo.

Los jóvenes Sylvana y “Maloro” son dos políticos que están vigentes debido a los cargos que ocupan actualmente, por lo que creo que batallarán menos para convencer a la ciudadanía de los 72 municipios de la entidad. Como diputada federal la hija de Manlio Fabio Beltrones, ha tenido mucha relación con los sectores de la comunidad y con los habitantes de Sonora. Por su parte, el “Maloro” ha hecho un excelente trabajo en el Municipio de Hermosillo. Los hechos no mienten.

El alcalde con licencia encontró un municipio destrozado y con pésimos servicios públicos, ahora ya es otro muy muy distinto, con sus principales calles, avenidas y bulevares transitables y con un excelente alumbrado público. Recuerden cómo recibió “Maloro” la ciudad y, aunque las comparaciones son odiosas, también es importante que los hermosillenses reconozcan la excelente labor del presidente municipal, a pesar de las críticas recibidas por la oposición.

No acostumbro a echarle flores a nadie, simplemente reconozco la labor de El Maloro. También reconozco a Ramón Corral Ávila, es amigo personal desde hace muchos años, excelente persona, excelente ciudadano y destacado hermosillense. A Sylvana no la conozco, soy amigo de su padre; a Lily Téllez, tampoco la conozco, la he visto en la televisión, conozco su trayectoria desde que estaba en Canal 6, Telemax. A Maloro y Ramón sí los conozco, son mis amigos personales.

Toma protesta Pedro Gabriel González Avilés como Presidente de la CEDH

El presidente del Congreso del Estado, José Luis Castillo Godínez, tomó protesta este domingo como nuevo Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo 2018-2022, al ciudadano Pedro Gabriel González Avilés. Es originario de Nogales con muchos años radicando en Hermosillo.

Con la asistencia de la diputada Célida Teresa López Cárdenas, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el nuevo Ombudsman sonorense protestó cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen.

González Avilés reconoció el trabajo realizado por la comisión dictaminadora y agradeció la confianza que depositaron en su persona los integrantes de ésta y todo el Pleno del Congreso, para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“El llamado que se hizo a la sociedad sonorense mediante convocatoria emitida por este honorable Congreso tuvo como respuesta que dos damas y once varones acudiéramos y nos registráramos como aspirantes a presidir dicha Comisión. A mis doce compañeros los felicito por comparecer y dar cumplimiento a los requisitos señalados en dicho documento”, expresó.

Reconoció que la decisión que tomó esta LXI Legislatura no fue fácil pues la mayoría de los solicitantes resultaron bien evaluados.

Deben tener confianza de que hará su más grande esfuerzo por cumplir a cabalidad con la tarea encomendada de velar por la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión, como consecuencia de un acto de autoridad, aseguró el nuevo Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Pedro También es amigo de muchos años. Qué bueno que a mis amigos les vaya bien, que se reconozca su trayectoria como persona, como ciudadanos y como servidores públicos. Suerte amigo y que Dios te bendiga.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

