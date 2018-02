Doblegan Pumas a los campeones Tigres

Pumas acabó con la paternidad que ejerció Tigres los dos últimos años, y este domingo los venció por 2-0, mostrando un futbol ofensivo y preciso.

Los campeones del futbol mexicano no pudieron darle batalla al conjunto de casa, cuya mayor virtud fue saber capitalizar los despistes del rival y nunca dejar de ir al frente.

Desde que Rodrigo Ares está en la presidencia del equipo, el cuadro de la UNAM no había podido vencer a los Tigres, y hoy de la mano de David Patiño dejaron atrás la pesadilla.

Los pupilos de Patiño arrancaron a buen ritmo, con desbordes por las bandas, aprovechando la velocidad de Jesús Gallardo y la habilidad de Pablo Barrera.

Al minuto 18, el cuadro universitario abrió el marcador a través del defensa Alejandro Arribas, quien aprovechó un servicio de Pablo Barrera para vencer con la cabeza al arquero Nahuel Guzmán.

Sin dejar de insistir y abriendo espacios con Nicolás Castillo, jugando más retrasado, los Pumas se adueñaron del partido.

El segundo gol del encuentro llegó al 34′, por conducto de Matías Alustiza quien bombeó al balón ante la salida precipitada de Nahuel, y en el último intento por desviar el esférico, Hugo Ayala acabó dándole el último empujón a su portería.

Tigres no pudo hacerle daño a los auriazules en el complemento, pues se encontró una defensa sólida, que no cometió errores ni regalo espacios.

Pumas tuvo dos opciones más y perdonó a los de Ricardo Ferretti, que está vez no pudieron mostrar el poderío de otros años, pues los de casa no les prestaron el balón y jamás soltaron la marca de los hombres de peligro de la escuadra regia.

Tigres no pudo reponerse de las fallas del primer tiempo y conforme avanzó el reloj perdió gas y los jugadores no pudieron conectarse, pues esta vez no tuvieron enfrente un cuadro endeble y novato.

El técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, siguió el partido desde uno de los palcos del Estadio Olímpico.

Pumas llegó a 11 puntos y se quedó en el tercer lugar, pues Monterrey y América, con la misma cantidad de unidades, tienen mejor diferencia de goleo.

El cuadro regio está en el octavo sitio con siete unidades.