Debe PGR difundir denuncias por tortura

La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer el número de denuncias que, de 2006 a 2017, se presentaron por el delito de tortura, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ante el pleno del organismo, la comisionada Ximena Puente de la Mora destacó que hacer pública esta información, la cual se deberá desglosar por año, contribuirá a evitar la repetición de hechos lesivos relacionados con la tortura y, a su vez, permitirá conservar viva la memoria de la víctima.

“Acceder a las bases de datos de una institución como la Procuraduría General de la República respecto al tema que nos ocupa, nos permitirá garantizar el acceso a los datos que nuestras instituciones en materia de seguridad documentan, ya que dará lugar a construir mecanismos eficaces de información que nos ayuden a contar con datos tangibles para medir el fenómeno de la tortura”, afirmó.

“Estimamos que la entrega completa y precisa de los datos oficiales sobre hechos de tortura propicia la responsabilidad institucional de generar información oportuna que contribuya a fortalecer una mejor toma de decisiones, en la generación de políticas públicas y en una mayor eficacia de los esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en México”.

En un comunicado, el INAI sostuvo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los organismos públicos de derechos humanos de las entidades y el nacional recibieron 11 mil 504 denuncias sobre casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y mil 985 por tortura, que representan poco más del 55 por ciento del total de hechos violatorios de la seguridad e integridad personal registrados.

En este contexto, explicó el INAI, un particular solicitó el número de denuncias que se han interpuesto por el delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes del 2006 al 23 de octubre de 2017, desagregadas por institución a la que pertenecía la autoridad responsable, delito y año.

El INAI detalló que, en respuesta, la PGR proporcionó al particular información estadística sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por el delito de tortura de 2015 a 2017.

Inconforme con los datos entregados, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información no correspondía con lo solicitado, ya que no se le entregó los datos de las denuncias tal como él lo pidió.

En alegatos, la PGR señaló que el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) únicamente cuenta con el rubro “averiguaciones previas y carpetas de investigación” relacionadas con el delito de tortura y no permite desagregar la información con las características requeridas por el particular.

Al analizar el caso, la ponencia de la comisionada Puente de la Mora advirtió que la PGR entregó datos que no correspondían con las denuncias presentadas, mientras que, en solicitudes anteriores, proporcionó el número de denuncias relativas al delito de tortura desglosadas por año.

Además, agregó la comisionada, el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en la ley en la materia, pues omitió turnar el requerimiento de información a todas las unidades administrativas competentes.

Por esto, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una nueva búsqueda del número de denuncias presentadas ante el sujeto obligado por el delito de tortura, desagregadas por institución a la que pertenece o pertenecía la autoridad responsable, delito y año, del 2006 al 23 de octubre de 2017.