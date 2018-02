Benefician a más de 100 mil sonorenses

La idea es abatir indicadores de rezago social y marginación, al contribuir al mejoramiento del bienestar de la población y al desarrollo social equilibrado

Más de 100 mil sonorenses mejoraron su calidad de vida con las acciones del programa de infraestructura básica “Avanza”, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson), informó Rogelio Díaz Brown.

El titular de Sedesson explicó que “Avanza” forma parte de las estrategias para abatir indicadores de rezago social y marginación, al contribuir al mejoramiento del bienestar de la población y al desarrollo social equilibrado entre las regiones.

Amplía, dijo, la cobertura de servicios básicos como rehabilitación y construcción de red sanitaria, agua potable y equipamiento, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, electrificación en zona urbana o rural, y electrificación normal y no convencional.

Explicó qur través de este programa, desde el inicio de la administración al cierre del 2017 invirtieron cerca de 80 millones de pesos en 129 obras en los distintos municipios de la entidad.

“No son grandes obras, pero sí son obras que mejoran notablemente la calidad de vida de los sonorenses, el poder tomar agua de calidad y, desde su propia casa, el contar con red de drenaje y la iluminación del barrio o colonia, desde luego mejoran su entorno”, enfatizó.

Díaz Brown citó casos de éxito como la planta potabilizadora en Bácum, primera en su tipo y con la más alta tecnología, beneficia a más de 4 mil habitantes, a quienes disminuye la posibilidad de presentar problemas de salud que derivan de metales en las tuberías.

Mencionó, además la galería filtrante para mejorar la calidad de agua potable en la comunidad de San Bernardo, Álamos, al igual que en Moctezuma con la construcción de obras de líneas de agua potable y alcantarillado; en comunidades Yaquis como El Conti y Tajimaroa con obras de red de alcantarillado, entre otras.

“En este gobierno no hay distingos, no hay municipios pequeños ni pequeñas comunidades, ni pequeñas obras, es por ello que debe haber oportunidades para todos y con el programa Avanza vemos que se cumplen estos objetivos, abatir los indicadores de rezago social y marginación y mejorar el bienestar social”, puntualizó.