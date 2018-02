Revela Uma Thurman ataque de Weinstein

La actriz Uma Thurman reveló que el productor Harvey Weinstein la asaltó sexualmente en 1994 en una habitación de hotel de Londres, según una entrevista que publicó este sábado el New York Times, y recordó que ya entonces le advirtió que si repetía esos actos la carrera del productor de Hollywood se derrumbaría.

Thurman relató sus experiencias con Weinstein a una columnista de NYT, que publica la nota después de haberla entrevistado en una fecha no precisada en su casa de Nueva York.

La estrella de Hollywood dijo que Weinstein la atacó en el Hotel Savoy de Londres después del lanzamiento de la película Tiempos Violentos, dirigida por Quentin Tarantino, que fue producida y distribuida por la compañía de Weinstein, Miramax.

“(Weinstein) solía hablar horas sobre material (cinematográfico) y felicitándome y reconociendo mi valía. Controlaba el tipo de películas y directores que eran adecuados para mí”, agregó.

“(El ataque) fue como un golpe en la cabeza. Me empujó hacia abajo. Trató de exponerse a sí mismo. Hizo todo tipo de cosas desagradables”.

“Se comportó como un animal escabulléndose, como un lagarto, intentando que el tren volviera a su carril”, dijo.

Thurman dijo que Weinstein le envió flores al día siguiente con una nota que le decía “Tienes grandes instintos”, y que sus asistentes comenzaron a contactarla poco después para discutir proyectos.

Fue entonces cuando Thurman le dijo: “Si haces a otras personas lo que me hiciste a mí, perderás tu carrera, tu reputación y tu familia, te lo prometo”.

La actriz dijo que conoció a Weinstein a raíz de Tiempos Violentos.

Anteriormente, en una fecha no precisada, Weinstein y Thurman se vieron en la habitación de un hotel en París, en el que el productor apareció en bata y le pidió que le acompañara a otro lugar mientras hablaban, y acabaron en una sauna.

Cuando llegaron allí, la actriz le cuestionó qué estaban haciendo ese lugar, calificó la situación como ridícula, y el productor salió corriendo muy nervioso y enojado.

Pero fue poco después en la suite de Weinstein en el Hotel Savoy de Londres donde el productor la atacó sexualmente.

Thurman dice que le contó a Tarantino sobre la agresión, y que confrontó a Weinstein con sus acusaciones, lo que finalmente llevó a una disculpa del productor en 2001 en el Festival de Cine de Cannes.

Sobre Tarantino, contó que durante la filmación de Kill Bill, en México, le ordenó a conducir un convertible que ella no estaba convencida de que fuera seguro para una escena. Poco después, Thurman se estrelló contra una palmera y sufrió heridas.

Cuando la actriz y su abogado intentaron obtener las imágenes de Miramax, la compañía de cine se ofreció a proporcionárselo si ella firmaba un documento liberándolos de las consecuencias de una posible demanda futura a la empresa, dijo ella. Thurman no firmó.

“Después del accidente, pasé de ser una colaboradora creativa e intérprete a ser como una herramienta rota”, dijo al Times, y señaló que su relación con Tarantino se enfrió después de eso.

Thurman agregó que obtuvo el video del accidente, que el NYT publicó