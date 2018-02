Preocupa inseguridad a comerciantes

La presidenta de Canaco-Hermosillo, en su calidad de representante de los comerciantes, se reunirá con la alcaldesa de la capital sonorense y el comisario general, en los próximos días.

Mirtha Alvarado Verdugo señaló que se reunirá a la brevedad con Angelina Muñoz Fernández y con Jorge Andrés Suilo Orozco, debido a la inseguridad que aqueja en el municipio, especialmente contra los comerciantes.

Esto luego de que el pasado lunes 29 de enero, dos asaltantes asesinaron a Fausto Lino Encinas, en el interior de su minisúper, cuando intentaron asaltarlo.

Alvarado Verdugo hizo un llamado a los comerciantes para extremar precauciones y evitar resistirse en caso de ser víctima de un asalto, pues vale más la vida que el dinero.

“Hay que ser precavidos, que no manden al mismo empleado a que haga los depósitos, no ser un blanco fácil a los ladrones y en este caso el señor estaba dentro de su negocio y si ya te están asaltando no queda de otra más que no oponer resistencia porque no hay dinero que alcance para pagar tu vida”, apuntó.

Manifestó que una de las cosas que pueden ayudar a no sufrir un golpe económico en caso de que un negocio sufra un robo, es el contratar un seguro, además de reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones, lo cual más que un gasto, es una inversión.

“A partir de esto, la presidenta municipal ya nos dio cita, vamos a platicar junto con Suilo, no sólo CANACO, sino todos los organismos empresariales ya tenemos fecha la semana que entra para discutir estos temas y atacarlos”, indicó.

Reveló que ellos como cámara representante de los comerciantes llevan un conteo mensual de asaltos a este giro de negocios y en los próximos días se darán los resultados de enero.