Plagian obra de investigador del CIAD en Costa Rica

El Consejo Académico de Investigación y Docencia de la Universidad Nacional de Costa Rica determinó que Rodrigo Vargas Ruiz plagió el trabajo del investigador, Guillermo Núñez Noriega

Un investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) fue víctima de plagio de su obra académica por parte de un exinvestigador de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), según concluyó el consejo académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación de dicha institución.

El afectado es el profesor Guillermo Núñez Noriega, investigador de la Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD, quien fue perjudicado por Rodrigo Vargas Ruiz, quien hoy preside una organización no gubernamental internacional muy conocida.

La resolución tuvo origen a partir de una denuncia que el aquejado interpuso ante la Revista Electrónica Educare de la UNA, tras observar que el artículo Elementos para una práctica renovada de la educación para la sexualidad: Homosexualidad y heterosexualidad, homofilia y heterofilia, eros, del autor Rodrigo Vargas Ruiz, correspondía al plagio del texto Deconstruyendo la homofobia. Una lectura política del erotismo, obra de Núñez Noriega, contenido en el libro Género y violencia compilado por Martínez y colaboradores.

Tras analizar las evidencias documentales que brindó el profesor del CIAD, el consejo editorial de la revista realizó una comparación frase a frase de ambos textos, mediante la cual se comprobó el alto volumen de coincidencia entre estos.

De acuerdo al comunicado emitido por el consejo editorial de la revista, luego de identificar cuál texto se publicó primero y comprobadas las coincidencias, se consideró que el artículo de 2004 (Vargas) duplica el capítulo de 1997 (Núñez), con excepción del Resumen y Abstract y algunas frases del cuerpo del texto.

También se identificó que no existe reconocimiento de la autoría de Núñez Noriega, pues no consta su nombre en la lista de referencias del artículo y su contenido no hace mención explícita ni al libro Género y Violencia ni al capítulo en cuestión.

Asimismo, se estableció que el artículo publicado en Educare sustituye o ajusta algunos términos que corresponden al habla del español de México por los correspondientes o equivalentes en el habla del español en Costa Rica.

Finalmente, Educare determinó atender la solicitud del investigador del CIAD y retirar el artículo de la revista. Además, concluyó que al existir una vulneración de derechos de autor y plagio, este es un conflicto personal entre los involucrados.

Tras conocer el dictamen, Núñez Noriega manifestó que agradece a la UNA su atención al asunto y disposición de ceñirse al Comité de Ética en la Investigación, organismo internacional que promueve las buenas prácticas en la publicación científico-académica.

Asimismo, recalcó que su único interés ha sido generar un precedente para estudiantes y colegas investigadores y enviar un mensaje de que estas prácticas deshonrosas en el ámbito académico tarde o temprano salen a la luz y pueden afectar el prestigio y el desempeño profesional.

Por su parte, Vargas Ruiz no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ofreció contestación durante el plazo que la revista le otorgó para manifestarse sobre la denuncia realizada en su contra.