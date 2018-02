Peña: tras sismo, 26 mil viviendas reconstruidas; entrega hospital restaurado en Puebla

Luego de hacer entrega de la rehabilitación del Hospital General de Izúcar de Matamoros en Puebla, que resultara afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto confió en que a más tardar el próximo mes de junio queden reconstruidas en su totalidad las 170 mil viviendas que registraron daños.

“Vamos a cerrar con 170 mil viviendas, 60 mil viviendas de daño total en las nueve entidades, y prácticamente llevamos la mitad de las viviendas, en menos de cinco meses””.

“Entonces, esto significará que, yo espero que en el siguiente semestre, realmente la totalidad de las viviendas ya estén reconstruidas”, subrayó.

Refirió que el avance de reconstrucción en el caso particular de viviendas son 26 mil de estas 170 mil.

Respecto a las tarjetas bancarias de apoyo para la reconstrucción, ya se han entregado 95 por ciento.

“El otro (5%) ha sido, porque en muchos casos o hubo errores en la captura o las familias que resultaron afectadas ya no están; recibieron el nombre del dueño de la vivienda y no necesariamente de quien vivía en ésta y en muchos casos hemos encontrado que el dueño de esa vivienda no está o ya no radica en el lugar”, explicó.

También reconoció a las Fuerzas Armadas por su labor y a la Red de Mujeres Vigilantes (que ya son 30 mil en los nueve estados afectados) que se encargan de supervisar el buen uso de los recursos para la reconstrucción.

Luego de la inauguración del nosocomio, el mandatario federal acompañado del gobernador de Puebla, José Antonio Gali, realizaron un recorrido por este municipio para constatar los trabajos de reconstrucción de viviendas y escuelas. En ese lugar hizo entrega de tres viviendas terminadas a familias que resultaron afectadas.

En Puebla, donde ya se han entregado el total de las tarjetas de apoyo, se registraron daños por el sismo en mil 614 escuelas, 96 hospitales, y 488 edificios históricos y patrimoniales.