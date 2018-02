Europa selecciona el cohete español capaz de llegar a la Luna

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha escogido el proyecto español del cohete Arion 2, un lanzador capaz de alcanzar la Luna y diseñado para enviar pequeños satélites al espacio, junto a otros cuatro planes, para estudiar los futuros servicios de envío de pequeñas sondas al espacio. Con esta decisión, la compañía alicantina PLD Space podrá definir y continuar con un proyecto que, de ser escogido, permitiría que España tuviera un papel clave en Europa para el lanzamiento de estas pequeñas sondas.

«Este apoyo nos permitirá validar nuestro modelo de negocio y además manifiesta el interés de la ESA por los lanzadores espaciales comerciales de satélites pequeños», ha dicho en un comunicado Raúl Torres, CEO y co-fundador de PLD Space, una empresa situada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

La decisión adoptada por la ESA sitúa al cohete Arion 2 de PLD Space como una de las propuestas que competirán en la convocatoria «Study on Launch Service Making Use of Microlauncher». El propósito de esta convocatoria es estudiar la viabilidad del lanzamiento al espacio de pequeños satélites.

Esta iniciativa, además, está enmarcada en un proyecto llamado «Liquid Propulsion Stage Recovery» (LPSR), con el que la ESA busca diseños y planes para cohetes espaciales reutilizables.

Parece que el lanzamiento de minisatélites será fundamental. Según datos de la Comisión Europea, entre 2016 y 2022 la industria privada querrá lanzar unos 3.000 de estos satélites pequeños. Estas sondas se caracterizan por su reducido tamaño, por su sencillez y por su bajo coste, y tienen la gran ventaja de que pueden formar «federaciones» y funcionar todos juntos, como un solo equipo.

Puerto espacial en España

Tal como ha explicado PLD Space en un comunicado, la propuesta española explorará la viabilidad de instalar un puerto espacial en España o en otros emplazamientos, como Portugal, Noruega o la Guayana Francesa. Además, se analizarán las posibles órbitas y algunas de las necesidades técnicas de la misión.

La compañía alicantina también ha anunciado su intención de construir más adelante una factoría en Elche para la fabricación y ensamblaje de cohetes suborbitales y orbitales de Europa.

Recientemente, la Comisión Europea entregó dos millones de euros a la compañía, en el que ha sido el mayor respaldo público para una pyme a nivel europeo.

El objetivo es que Arion 2 ponga en órbita entre 150 a 200 kilogramos de satélites a alturas de 400 a 1.200 kilómetros. Pero su potencia le permitiría incluso llevar cargas de 10 kilogramos a la órbita de la Luna.

PLD Space tiene previsto poner a punto el Arion 1, una versión más pequeña que el Arion 2, para probar la tecnología necesaria. Esperan hacer un primer lanzamiento del Arion 1 a mediados del año que viene (cosa que probablemente ocurrirá en la base de Arenosillo, en Huelva), y antes de 2021 para el Arion 2.

