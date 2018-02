Detienen a “coyote” de 14 años por pasar a 12 inmigrantes

Sólo 14 años tiene un coyote” de origen estadounidense que fue detenido por autoridades de la Patrulla Fronteriza por pasar a 12 inmigrantes.

De acuerdo con Noticieros Televisa, el adolescente manejaba una camioneta, en la que trató de huir entre las calles de Nogales, pero chocó contra una esquina en exclusiva zona residencial.

Tras el incidente, descendió el automóvil para fugarse a pie, pero luego de una corta persecución, fue detenido por las autoridades.

El menor de edad fue presentado ante las autoridades pertinentes por tráfico humano e intento de fuga en el condado de Santa Cruz.

En tanto, a los inmigrantes se les trasladó al centro de detención, para resolver su proceso de deportación.

#CBP #USBP Nogales agents arrest local 14-year-old boy and 12 illegal aliens in a failed human smuggling attempt. BP seeks to deter youth from criminal activity with #OperationDetour. Details: https://t.co/ScM7TQXMJo pic.twitter.com/Vp49hFeOLj

— CBP Arizona (@CBPArizona) January 31, 2018

Fuente: Diario La Verdad