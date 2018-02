Crea tutorial para que su abuela aprenda a mandar audios de WhatsApp

De nombre Melina Corbetto, ésta chica subió a Twitter una guía explicada y dibujada para que su abuela de 82 años aprendiera a mandar audios en WhatsApp cuando estuviera de viaje.

Sin embargo, su tierno y simpático gesto se hizo viral obteniendo más 1400 retuits en Twitter. Pese s esto, la explicación resulto ser bastante útil para aquellos que se les dificulta esta plataforma. He aquí la explicación:

No le digan a nadie que tengo 27 y no 8 pic.twitter.com/TQJgpvpa4A

— Meli Corbetto (@melicorbetto) January 27, 2018

Sin embargo, la autora afirma que no puede creer que su “incapacidad innata para hacer arte y el dibujo” se hayan hecho virales. Además nos cuenta que su abuela, La Chicha, está sumamente “agradecida y feliz leyendo todo lo que la gente comenta”.

Yo no puedo creer que subí la guía de Chicha para que ustedes se rían de mi incapacidad innata para el arte y el dibujo, y se hizo viral. Me hubieran avisado así me peinaba. (P.D. La Chicha está RE agrandada y feliz, leyendo todo lo que ponen jajaja).

— Meli Corbetto (@melicorbetto) January 29, 2018

Fuente: SDP noticias