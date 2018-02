Celebran a la Virgen de la Candelaria

Sonidos, colores y olores acompañan las tradicionales fiestas de la Virgen de la Candelaria en la señorial y ancestral colonia Villa de Seris, celebración enmarcada por la fe de quienes asisten a visitar la parroquia.

Aunque como ya es sabido, el Día de la Candelaria se conmemora el 2 de febrero, aunque en Villa de Seris iniciaron desde el pasado jueves 1 de febrero y se extenderán hasta el domingo 4.

Son ya más de 100 años que tiene esta celebración en Villa de Seris, cuyos moradores de uno de los barrios más antiguos de Hermosillo, acuñaron a la Virgen de la Candelaria como su patrona.

Antojitos mexicanos como chimichangas, tacos dorados, burritos, tacos de carne asada, carne con chile, champurro y tamales, muchos tamales, tantos que este año el patronato de la Parroquia de la Candelaria tiene prospectado hacer alrededor de 15 mil.

Pudiera parecer un número alto, pero las interminables filas para degustar el manjar orgullo de los mexicanos, dicen lo contrario. Esto representa un esfuerzo de las y los voluntarios que conforman el patronato, quienes se preparan con semanas de anticipación para tener lista la comida y la organización de los eventos que inician desde la 08:00 horas con la celebración de la misa.

La verbena popular no acaba en misa y comida, sino que se pueden escuchar los gritos y las risas de los niños emocionados por subirse a los juegos mecánicos, además de las distraídas miradas de los curiosos quienes se quedan minutos observando las artesanías, recuerdos, bailes populares y presentaciones que también ahí se ofrecen.

Una de las tradiciones más apreciadas por los devotos de la Virgen de la Candelaria es el regalarle la indumentaria al Niño Dios y a la propia Virgen, para estar a tono para la celebración, siendo este 2018 el turno de Ana Laura Moreno y su hija Nicole Fragoso Moreno, quienes tenían años en la lista de espera para poder hacerlo.

Ana Laura comentó que cuando estuvo embarazada de su hija tuvo muchas complicaciones, por lo que se encomendó a la Virgen, quien considera le cumplió con creces, pues Nicole es una joven de 17 años de edad; y desde entonces buscó la oportunidad de regalarle su atuendo a Candelaria y al Niño Dios a manera de retribución.

“Siempre quise regalarle el vestido pero siempre había fila de gente que se lo quería regalar, siempre me decían que ya había quien se lo había regalado, este año no había quien lo hiciera y de inmediato me ofrecí y estoy muy feliz de podérselo regalar con mi hija ya grande y sana”, detalló.

Es así como los fieles viven su fe y celebran a la Virgen de la Candelaria, festejo que no sólo sirve para recordar su día, sino también para mantener su templo en pie, pues lo recaudado de las ventas será destinado al mantenimiento del centenario edificio.