Camioneta se incendia y causa 18 heridos en Shanga

El conductor de una minivan que transportaba el viernes tanques de gas en el corazón del centro financiero chino de Shanghai al parecer prendió fuego accidentalmente al vehículo por fumar un cigarrillo, perdió el control de la camioneta y arrolló a varios peatones, causando 18 personas heridas.

La policía descartó la posibilidad de un ataque deliberado y describió el percance como un accidente. El conductor del vehículo, de 40 años de edad e identificado por la policía solo por el apellido Chen, perdió el control después de que estalló el incendio en su furgoneta, que contenía varias botellas plásticas de gasolina y seis tanques de gas líquido.

El accidente del viernes coincidió con la participación de la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, en un foro empresarial en la ciudad. Los ataques con vehículos perpetrados por extremistas han matado a decenas de personas en todo el mundo en los últimos años, incluso en algunas ciudades chinas.

Los investigadores hallaron una colilla de cigarrillo en la furgoneta, dijo la policía de Shanghai en una declaración el viernes por la noche. Agregó que Chen viajaba solo en el vehículo.

Chen estaba siendo atendido por inhalación grave de humo y estaba en coma. La policía dijo que otras nueve personas seguían hospitalizadas. Chen trabaja para una empresa metalúrgica de Shangai y no tenía antecedentes penales, pero ahora está bajo sospecha de transportar materiales peligrosos.

No pudo parar, se estrelló contra la esquina y se incendió”, dijo una limpiadora que responde al apellido Xu y que trabaja en un edificio frente al lugar del siniestro. Según relató a The Associated Press, vio que de la minivan salía humo antes de que perdiera el control y se saliera de la vía.

El vehículo, registrado en la provincia sureña de Jiangxi, invadió una acera y empezó a arder alrededor de las 09:00 de la mañana cerca del Parque del Pueblo, explicaron las autoridades.

En la vasta y céntrica plaza está también la sede del gobierno municipal de Shangai, que controla una metrópolis de casi 25 millones de habitantes que es considerada la ciudad más cosmopolita de China.

El sitio del diario local Xinmin Wanbao y otros medios dijeron que el auto atropelló a cinco o seis personas que esperaban para cruzar en un concurrido paso de peatones.

Vídeos publicados en redes sociales mostraron a personas heridas tumbadas en el pavimento cerca de una cafetería Starbucks y a otras atrapadas bajo las ruedas de la minivan. También había bomberos intentando sofocar el incendio en el interior del coche.

Policías hacían guardia el viernes por la tarde en el exterior de la sala de urgencias del céntrico hospital Changzheng donde, según dijo una enfermera a la AP, se estaba atendiendo a los heridos.

