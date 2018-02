‘Aislinn está a punto de reventar, parece que va a tener trillizos’: Vadhir Derbez

Vadhir Derbez habló sobre la polémica declaración que dio su padre en el programa ‘Ventaneando’, donde sin darse cuenta Eugenio reveló que Aislinn y Mauricio Ochmann tendrán una niña.

“No sabía, ella no nos ha dicho, osea no, osea ella porque justamente lo quería esconder no ha dicho nada, ni a mi papá ni a nosotros, entonces ha de ver sido un resbalón de palabras, pero no es porqué él sepa”, dijo el actor dudoso.

Cabe recordar que hace unos días Alessandra Rosaldo subió a Instagram, una foto del avanzado embarazo de Aislinn donde luce según sus seguidores ‘pasadita de peso’, ante esto Vadhir agregó: “Ya esta apunto de reventar, parece que va a tener trillizos, ya no puede dormir boca abajo”, dijo el actor sonriendo a SDP Noticias.

Fuente: SDP noticias