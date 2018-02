Son Patriotas favoritos en las apuestas

Los estadounidenses adoran las historias de remontadas, ésas en que un grupo de jóvenes desconocidos realiza grandes jugadas, se sobrepone a una serie de problemas y consigue un triunfo inesperado y colosal en los últimos instantes.

Unos protagonistas idóneos de ese guion cinematográfico podrían ser los Águilas de Filadelfia, si ganan el Súper Tazón el domingo.

Pero los encargados de las apuestas no son sentimentalistas, y consideran, otra vez, que los Patriotas de Nueva Inglaterra son favoritos para coronarse, por cuatro puntos y medio.

Habría que darle posibilidades a Filadelfia. Tiene una posibilidad en su historia de coronarse en la NFL, algo que no consigue desde 1960, y de ganar lo que sería el primer Trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia.

¿Lo logrará?

El equipo dirigido por Doug Pederson ha mostrado la resistencia propia de un campeón, tras perder a jugadores clave como el quarterback Carson Wentz, candidato al premio al Jugador Más Valioso; al tackle izquierdo Jason Peters; al linebacker Jordan Hicks, y al corredor Darren Sproles, todos por lesiones.

“Tienen la mentalidad de que el siguiente jugador debe dar un paso al frente2, destacó Pederson.

“Esto significa también que hay algunos veteranos que mantienen el orden, y hay un buen personal de coaches. Creo que esto es un testimonio de los jugadores y de todos los involucrados, acerca de que pueden hacer que todo siga en marcha pese a enfrentar la adversidad”.

Filadelfia no ha permitido un solo punto en la segunda mitad de un partido en estos playoffs. Anotó 31 ante la mejor defensiva de la liga para aplastar a Minnesota en la final de la Conferencia Nacional.

Su quarterback suplente Nick Foles ha lucido incluso espectacular en playoffs.

Pero los Patriotas son quizás el equipo con más recursos deportivos en el mundo. Realizan grandes jugadas, no sólo gracias al brazo de su quarterback Tom Brady, sino con una defensiva que apenas recientemente adquirió el nivel que todos esperaban.

Además, tienen experiencia en los grandes partidos. Treinta y un jugadores de los que conquistaron el título el año pasado siguen en el equipo.

Nueva Inglaterra suele disputar Súper Tazón que se deciden por un apretado margen. Pero tiene a Brady, y eso hace que el pronóstico de The Associated Press para este Súper Tazón sea: Patriotas 24, Águilas 23.