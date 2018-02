Sin nieve ni presupuesto…Así clasifica un mexicano a los Olímpicos de Invierno

Germán Madrazo se encontraba en Islandia cuando consiguió su clasificación a los Olímpicos de Invierno PyeongChang que inician este febrero. Pero para llegar hasta ahí necesitó la ayuda de amigos para financiar el viaje y hasta lidiar con una tormenta que casi lo margina de la competencia.

Fue a más de 7 mil 300 kilómetros de casa que selló su boleto olímpico para convertirse en el primer mexicano que disputará la prueba de esquí de fondo de 15 kilómetros estilo libre después de Roberto Ado Álvarez Hojel, quien lo hizo en Calgary 1988, cuando no había criterio de clasificación.

“No importa la edad, no importa que no haya nieve en México, cuando quieres lograr algo lo único que tienes que tener son ganas”, dijo Madrazo, de 43 años, y quien será el representante más longevo de la delegación mexicana en Corea del Sur.

Madrazo pasó por primera vez Navidad y Año Nuevo lejos de su familia. Entrenó junto a Pita Taufatofua, quien participó en taekwondo en Río 2016 para Tonga, y Yonathan Jiménez, un militar chileno. Fue con ellos que en las montañas de Islandia tuvo que bajarse del coche y caminar a la última competencia de su proceso clasificatorio, debido a una tormenta.

“Hicimos un equipo sensacional, se dio la convergencia y entrenamos juntos por todo el mundo, fue increíble. Verdaderamente representamos el espíritu olímpico porque nos ayudamos, tenía que cocinar para mí y mis compañeros”, relató.

“Fue manejar la última hora para llegar a la última competencia, pero una tormenta cerró los caminos, pensamos que no lo lograríamos, paramos el coche y llegamos a las 12 de la noche en plena tormenta”.

‘HABÍA QUE BRINCAR TODO’

En su proceso clasificatorio, Madrazo notó todas las carencias que tenía a comparación de las grandes potencias del cross country, lo cual no hizo más que motivarlo.

“Había que brincar todo, no rendirse, creer que se puede hacer, sobre la falta de apoyos, hay que pasar de eso. Como atletas en México debemos tener la capacidad de salir a buscar lo que necesitamos para practicar nuestro deporte sin pretextos”, aseguró.

“Los atletas que van a ganar los Juegos tienen 50 pares de esquís cada uno, un ayudante que se los encera todos los días, alguien que se los prueba, y entrenadores. Yo califiqué con un par de esquís y una plancha para encerarlos, si me preguntan qué no tener equipo era pretexto o apoyo, diría que no habría valido la pena”, reforzó.

Madrazo fue el cuarto y último competidor azteca en conseguir su pase a PyeongChang, apenas en diciembre pasado, pese a tener solo un año practicando su deporte, algo que no pasó por alto el Comité Olímpico Mexicano, que lo nombró abanderado.

“Es el momento más grande de mi vida hasta ahorita después del nacimiento de mis hijos”, dijo este miércoles entre lágrimas tras recibir el lábaro patrio. “La expectativa es morir en la raya por mi bandera y mi país”.

Fuente: medio tiempo