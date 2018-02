Que no se les fue la liebre, ¿o el ratón?

No se les fue libre la liebre o el ratón…A los que ahora sí que no se les volvió a ir la liebre, ¿o el ratón?, como dicen las mayorías, es a los sabuesos de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), luego de que ayer por la mañana finalmente detuvieran al ex Secretario de Gobierno del sexenio padre$i$ta, Roberto Romero López, al ser deportado de los EU por la frontera de Nogales. De ese pelo.

Porque con todo y que el acusado de corrupto de Roberto presentara cuatro amparos contra la acción de la justicia federal, pero lo que son los de la FAS ya le tenían preparada una sorpresa, representada por otra orden de aprehensión extra que le ejecutaron, de ahí que con todo y que pusiera cara de incredulidad, pero no le quedó de otra más que acompañar a los agentes estatales que lo “atoraron”. ¡Pácatelas!

Con lo que al ex funcionario considerado como el número dos de la gestión del también encarcelado ex gobernador, Guillermo Padré$, no le salió la estrategia leguleya que el pasado 13 de diciembre utilizara para librar de la cárcel a su esposa, Mónica Robles, después de que igual la “echaran” del “otro lado”, después que desde mayo del 2017 permanecían retenidos en Eloy, Arizona, por delitos migratorios.

Aunque pecando de mal pensados, nomás falta y que Romero López, quien junto con Robles Manzanedo son señalados y enjuiciados por delito de tráfico de influencias en perjuicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hubiera “negociado” el que a su media naranja no la tomaran prisionera, a cambio de que a él sí lo apresaran. ¿Será?

Por suponerse que si a Mónica Paola nomás no la tocaron, cuando ya todo mundo daba por hecho que sería arrestada, al ser extraditada, se saca por conclusión que su “mariachi” iba a ser lo mismo, hablando en términos jurídicos, para que no lo “embotellaran”, pero en esta ocasión no le “cuajó” esa táctica, de ahí que tuvo que ponerse flojito y cooperando para que lo trasladaran al Cereso I de Hermosillo. ¡Tómala!

Es por eso que habrá que conocer a detalle los términos de esa nueva querella que le enderezara la FAS, y que es lo que hizo que el otro integrante de esa pareja ni tan ideal, no terminara burlándose de las autoridades judiciales, porque lo que es ahorita y en lo que continúan el proceso en su contra, ya está en el “fresco bote”, a pesar de que adelantan que no sería por mucho tiempo, por no ser imputaciones graves.

Y por el aspecto demacrado y avejentado que se le viera a López, al lucir muy canoso, sí que se nota que la están pasando mal quienes fallaron a la confianza de los sonorenses y se fueron de pa$o a la hora de “manotear” recursos públicos, como se los están achacando, de ahí el porque los han traído a salto de mata, como al citado parecito, que desde el 19 de febrero del 2016 andaba en calidad de prófugo.

Esa es la vergonzosa historia de un integrante más de la pandilla de Padré$ Elía$, como se les identifica, cuyo destino judicial está por verse, al igual que el de su doña, y es que por encima del castigo penal que puedan aplicarles, lo que la ciudadanía reclama es que devuelvan las entrada$ o lo que se llevaron, como en su caso fueron algunos millones para hacerse de un rancho y cultivos en el ejido La Victoria.

Dan el visto bueno al nuevo de la SEC…El que consideran que estuvo por demás acertado, es el nombramiento que ayer hicieran de José Víctor Guerrero González como nuevo titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), para entrar al relevo de Ernesto De Lucas Hopkins, quien estuvo al frente de esa dependencia desde septiembre del 2015. ¿Cómo la ven?

Pues con la llegada de Guerrero González se confirma un cambio que ya estaba muy anunciado, como es el del también apodado “Pato” De Lucas, por las versiones que había al respecto desde semanas atrás, de que dejaría esa posición para “volar” en busca a la candidatura a la alcaldía de Hermosillo por el PRI, de ahí que la única incógnita que había al respecto, es ver quién quedaría en su lugar. De ese vuelo.

Aún y cuando manejaban que al que veían más perfilado y con merecimientos sobrados, es al hoy ex Subsecretario de Educación Básica o José Víctor, por ser al que ubican como el operativo de la SEC o el brazo derecho de Ernesto, con lo que se manda el mensaje de que quieren mantener el avance hasta ahora logrado, por como en poco tiempo se posicionara a Sonora en los primeros lugares nacionales. ¡Qué tal!

Y tan Guerrero esta entrando bien palomeado, que su toma de protesta corrió a cargo de la mismísima gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, la cual se llevó a cabo en la oficina más refrigerada de Palacio de Gobierno, lo que habla de que está llegando con todos los poderes y la máxima aprobación, a fin de continuar con el reto de seguir levantando el promedio en un sector que había tocado fondo. ¡Órale!

De ahí que por un lado De Lucas Hopkins se va habiendo cumplido, al hacer la tarea en el periodo en que le tocara; en tanto que Víctor asume esa posición con la consigna de mejorar lo hasta hoy hecho, que vaya que es mucho, con todo y que tiene a su favor, el que ha sido pieza clave de ese progreso alcanzado, lo que pone de manifiesto que ya conoce el como seguir por ese mismo renglón, para que sea mayor el éxito.

O séase que en pocas palabras no es ningún improvisado, sino que sabe donde está parado, como lo prueba el que antes de llegar a esa función se había desempeñado como delegado de la Secretaría de Educación Pública, como es la SEP federal, de ahí que conozca el teje y maneje en esa materia.

Que llega un burocrático a la CEDH…A donde dan cuenta que terminó por llegar un burocrático, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de que en el Congreso del Estado saliera “humo blanco” y designaran a Pedro González Avilés como nuevo presidente de esa institución, para el periodo del 4 de febrero de 2018, al día 3 de ese mismo mes, pero del 2022. ¡Zaz!

Lo anterior por existir el sentir general, de que Pedro Gabriel carece del sentido social que se requiere para llevar a cabo esa labor, para la cual preferentemente han seleccionado a quienes tengan la profesión de abogados, de ahí que en esta ocasión existía la expectativa de que pudiera haber quedado candidatos con más roce con las causas sociales, como un Guillermo Noriega o Andrés Montoya. Ni más ni menos.

Pero a la postre los legisladores votaron por esa opción, que para muchos tiene sus bemoles, como es la representada por el hasta hace poco también ex coordinador de los Centros de Readaptación, al elegirlo de entre los seis finalistas que habían quedado, de un total de trece prospectos que se apuntaron para contender por el puesto de ombudsman, de ahí que los peros no se hicieran esperar. Así el dato.

No obstante y que de acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, lo que son González, Noriega y Montoya son los resultaron mejor evaluados, pero al final los congresistas inclinaron la balanza por unanimidad a favor del primero, quien es originario de Nogales, y egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora.

Así ha venido el ascenso del también ex funcionario electoral, después de que en su momento hasta director general fuera de las casas de empeño Cash & Go, hasta que muy seguramente se convenciera de que es un error vivir fuera del presupuesto, como lo prueba el que ahora ya haya asegurado chamba por los próximos cuatro años, en los que ya no tendrá que preocuparse por la quincena.

Sin embargo y con todo y ese antecedente de burócrata, aún así habría que darle el beneficio de la duda, a pesar de que dicen que de los centros carcelarios no saliera muy bien librado, por la tantas fugas de reos que enfrentara, algunas de las cuales se prestaron para pensar lo “píor”, pero con todo y eso lo nombraron.

Ya afloran hasta ¡“narcos” virtuales!…Quienes está quedando claro que están llegando más allá de la realidad para combatir al hampa, son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la que es mandamás Rodolfo Montes de Oca, por como ahora se apuntaran un acierto en el llamado mundo virtual, al desmantelar una red de “narcos” que operaba a través de Facebook para vender droga. ¡Ups!

Ya que producto de una investigación que iniciaran en noviembre de 2017, vía expertos en informática y redes sociales, detectaron a ese grupo delictivo que ofrecía o comercializaba narcóticos por medio de sus cuentas en Internet, deteniendo a nueve personas, entre ellas un adolescente de 14 años de edad, por lo que ahorita están en prisión preventiva por narcomenudeo y corrupción de menores. ¡Vóitelas!

Lo que demuestra que a ese grado están llegando los alcances de Montes de Oca Mena y compañía, por no estar dejando terreno sin investigar, como esta vez en que luego identificaran al presunto cabecilla de esos “tiradores”, que operaban por el también llamado ciberespacio, procediendo a ubicar su número celular y el IP de su computadora, con lo cual rastrearon al resto de los que conformaban esa mafia.

Y ya que tuvieron todas las evidencias de ese nuevo modus operandi del narcotráfico, presentaron las pruebas ante un Juez, quien ante la contundencia de las mismas, otorgó las respectivas órdenes de cateo para nueve casas localizadas en varias colonias de esta Capital, entre las que están la Apolo, Eusebio Kino, Cuauhtémoc, Balderrama, Revolución II, Buenos Aires, Sahuaro y Norberto Ortega.

