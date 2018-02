Se declara listo Gronkowski

Hacen una dupla letal para los Patriotas, y no es para menos la felicidad de Tom Brady.

El quarterback de Nueva Inglaterra sabe que contar con Rob Gronkowski para el domingo es clave en la búsqueda de un nuevo anillo de campeones.

“Es una noticia que me hace feliz. Él es una gran arma para nosotros. Es un jugador increíble y espero que tenga su mejor juego del año”, expresó Brady, quien señaló que le gustaría volver a jugar en México.

En tanto, Rob habló hoy con la prensa y no podía ocultar su felicidad de la estar disponible para el partido del domingo en el US Bank Stadium.

“Estoy dado de alta, listo para jugar. Puedo correr, bloquear, hacer todo.

Feliz de haber escuchado hoy que estoy libre para jugar”, apuntó.

Nueva Inglaterra buscará su sexto título de la NFL el domingo ante las Águilas de Filadelfia.