Presentan a Moreno con la Real Sociedad

Durante su presentación, el futbolista mexicano espera ganarse un puesto y tener minutos para llegar en buena forma al Mundial de Rusia

El defensa Héctor Moreno fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la Real Sociedad y bromeó sobre la posibilidad de marcar goles o sino lo regañarían en casa.

“Me visualizo marcando gol cada partido, quiero marcar siempre o si no me regañan (en casa). Los goles son la máxima expresión. Me preocupo porque mi portería quede en cero, lo demás es un bono”, señaló.

De cara al Mundial de Rusia, espera ganarse un puesto titular para ser tomado en cuenta por Juan Carlos Osorio y llegar de la mejor manera al torneo.

“Con la Roma no estaba teniendo los minutos que me hubiera gustado, tenía que iniciar de nuevo por competir, por luchar, por tener minutos. Quiero llegar a un Mundial de la mejor manera, y será jugando, trataré de ganármelo día a día y eso me ayudará a llegar a la Selección”, indicó.

Sobre un comparativo con Diego Reyes, puso en primer plano la experiencia que le saca.

Ante la posibilidad de haber duelo de mexicanos en la liga española, Moreno mencionó que le da lo mismo enfrentarse a Miguel Layún o Andrés Guardado, pero confía en que la Real se lleve la victoria.

“Estoy muy feliz por Miguel porque tenía una situación parecida. Feliz porque llega a un muy buen club, lo valorarán y tendrá oportunidades para que llegue en buena forma al Mundial. Me da mucho gusto jugar con compatriotas, será desearnos suerte y que gane el mejor”, dijo.