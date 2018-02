Omar Govea asegura tener fe de ir a Rusia 2018

Omar Govea es uno de los futbolistas mexicanos que más actividad registra en la actual temporada. Pues sus intervenciones en el medio campo del Mouscron lo tienen como uno de los máximos referentes de la escuadra belga.

Incluso fue convocado por Juan Carlos Osorio durante la gira que el Tricolor realizó en Europa durante el mes de noviembre. Por esa razón, el canterano americanista no pierde las esperanzas de ser tomado en cuenta para disputar el Mundial de Rusia 2018. Toda vez que otros elementos que también militan en el Viejo Continente acusan falta de minutos, lo que finalmente podría abrirle las puertas en el combinado azteca.

“”Realmente sí, tengo muchísima fe, tengo mucha confianza, mientras haya fe y haya esperanza, lo hay todo”, respondió al ser cuestionado sobre sus aspiraciones para la Copa del Mundo.

Sin embargo, el futbolista de 22 años reconoció que será el trabajo que realice día a día el que determinará si es apto para afrontar la máxima justa del balompié a nivel internacional.

“Trabajando (me puedo ganar un lugar), en el fútbol no hay secretos, el que trabaja va a ganarse su oportunidad, yo sé que hay muchísima competencia y jugadores increíbles en todas las posiciones, y todos tenemos la misma oportunidad, y creo que estar en ritmo, hacerlo bien, haciendo goles, me hace estar en forma y con confianza de competirle a los jugadores de élite que están en selección”, terminó Govea, quien actualmente registra cuatro goles en el certamen.

Fuente: Diario La Verdad