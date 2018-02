Michelle Obama cuenta por fin qué le regaló Melania Trump

Tuvo que pasar más de un año, pero Michelle Obama por fin reveló lo que Melania Trump le regaló durante la toma de posesión de su esposo, Donald Trump.

La exprimera dama estadunidense puso fin a la incógnita sobre el contenido de la caja de Tiffany que su sucesora le entregó el 20 de enero de 2017.

“”Un hermoso portarretratos”, precisó la esposa del expresidente Barack Obama durante una entrevista con Ellen DeGeneres, cuya emisión saldrá este jueves, informa la revista Time.

La señora Obama también se refirió a la oleada de memes que desató el momento en que recibió el regalo de Melania, a las puertas de la Casa Blanca.

Admitió que quedó desconcertada, ya que el obsequio alteró el protocolo de aquel día.

Esto es como una visita de Estado, así que te dicen que se pararán aquí, y nunca antes recibes este regalo, así que reacciono como: ‘OK … ¿Qué se supone que debo hacer con este regalo?”, contó Michelle.

Un foto de aquel momento entre las dos primeras damas captó a Michelle mirando a la cámara con una mueca que fue interpretada de incomodidad, y que provocó una lluvia de sátiras en las redes sociales.

LOL the best Tiffany box meme pic.twitter.com/o0UVWtG4DM

— Hannah Miller (@Hannah_ElizM) 20 de enero de 2017

Tiffany box contains untraceable cell phone, key to safe deposit box, & distress code word pic.twitter.com/QGn6o4ptgW

— Terri (@Herecomeariddle) 20 de enero de 2017

Apparently a pic of the contents of box Melania gave to Michelle Obama on is floating around – OMG!! pic.twitter.com/HZjzm8ymck

— Rosina Teri Memolo (@RosinaPhoto) 24 de enero de 2017

La exprimera dama comentó que fue su esposo quien terminó con el aprieto, ya que se hizo cargo del regalo justo cuando ambas parejas iban a posar para una fotografía oficial.

El exmandatario tomó la caja y caminó hacia la puerta de la residencia presidencial para entregársela a alguien de su personal, y regresó de inmediato para la foto.

La entrevista con DeGeneres es la primera que Michelle concede por televisión desde el cambio de gobierno.