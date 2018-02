Madre de Dwayne Johnson intentó suicidarse

Mediante Instagram, Dwayne “The Rock” Johnson recordó como su madre, cuando él tenía 15 años, intentó suicidarse.

El actor se encontraba en un cementerio rodando escenas de la serie Ballers cuando recordó en el lastimoso pensar de su mamá.

“Me hizo pensar en cuántos de nosotros hemos sido afectados por el suicidio de nuestros amigos, familia. La lucha y el dolor es real. Todos hemos estado allí en uno u otro nivel. Mi madre intentó suicidarse cuando yo tenía 15 años.”

“Salió del auto por la carretera interestatal 65 en Nashville y se metió en el tráfico que se aproxima. Grandes plataformas y autos se desviaron del camino para no golpearla. La agarré y tiré de ella… Lo que es una locura acerca de ese intento de suicidio es hasta el día de hoy, ella no recuerda nada de eso. Probablemente sea mejor que ella no lo haga.”

“Mierda de una escena para disparar, no me gustó, pero me recordó que siempre debemos hacer todo lo posible para prestar atención cuando las personas sienten dolor. Ayúdenlos, hágales hablar sobre la lucha y recuérdeles que no están solos”.

“Tuvimos suerte ese día cuando tenía 15 años y ese no es siempre el caso”.

Fuente: SDP noticias