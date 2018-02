A cada santo se le llega la hora… Roberto Romero está encarcelado

Dicen que quien la hace, la paga, esa es la ley de la vida y en ello no piensan quienes mareados por subirse a un ladrillo se creen omnipotentes, sin embargo, como dice el refrán “a cada santo se le llega su hora” y así ocurrió con Roberto Romero López.

Este jueves, el exsecretario de Gobierno, durante la administración de Guillermo Padrés, llegó a la frontera México-Estados Unidos, en la ciudad fronteriza de Nogales, esposado, encorvado, en donde protagonizó el penoso espectáculo al ser liberado de sus esposas y vuelto a esposar por agentes estatales mientras balbuceaba que traía un amparo.

El otrora poderoso exfuncionario sonorense, llegó respaldado por cuatro amparos de la justicia federal, como en su momento lo hizo su mujer, Mónica Robles, sin embargo no le alcanzaron para evitar ser asegurado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Fiscalía Anticorrupción que lo esperaban tras su liberación por personal de la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Romero López fue trasladado desde Nogales, bajo medidas de seguridad hasta el Centro de Reinserción Social (Cereso) Uno local, en donde deberá responder por los delitos que le imputan.

Y aunque muchos han festinado la captura de Romero López, realmente es motivo de vergüenza el que una persona con esa escasa calidad moral, al igual que Padrés Elías, hayan tomado decisiones y guiado los destinos de los sonorenses.

Lo peor, es que la mayoría eligió a Padrés Elías como el mesías del cambio y como vimos y vemos, el cambio también es reversa, atraso, corrupción, por lo que hay que ser muy fríos al momento de elegir a quienes nos representarán y no decir como muchos “hay que darle oportunidad de que roben otros”, no, de ninguna manera, hay que obligar a quien gobierne a que actúe con transparencia, pero también con capacidad para solucionar nuestros problemas.

Eligen unánimemente a titular de la CEDH para dignificar el organismo

Conozco a Pedro González Avilés desde hace 35 o 36 años, ya que coincidimos como compañeros de trabajo en un organismo gubernamental, ya desaparecido, de atención a jóvenes, el CREA, donde a junto a Marco Antonio Salazar, en cuyo honor uno de los centros del Itama lleva su nombre, atendían y orientaban a adolescentes y adultos menores de 30 años.

A lo largo de su carrera como abogado, ha abordado varias ramas del Derecho, pero siempre en un marco de respeto y rectitud, tan es así, que su designación como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fue unánime, por los legisladores, algo que algunos han cuestionado, porque no se toman la molestia de conocer al personaje.

Y si bien es cierto que hasta hace poco fungía como director del Sistema Estatal Penitenciario, lo cual no tiene nada de censurable, el que haya aplicado por dirigir el organismo derechohumanista, denota su inclinación por proteger al ciudadano común y no enriquecerse, como lo han hecho muchos que dirigen un penal al vender privilegios y protección para los internos, sin embargo, se fue por el camino difícil y no el fácil.

Porque no crea que es tarea fácil presidir un organismo, que si bien en el caso de Sonora, está más que vapuleado y devalorado, que realmente cumpla con defender a quienes les vulneran sus derechos como ser humano, generalmente por una autoridad con poder y conociendo a Gonzáles Avilés, sabemos que lo hará a cabalidad… Enhorabuena…

“Vuela” El Pato de Lucas por la alcaldía de Hermosillo

Parece que finalmente se “alinearon” los astros a favor de Ernesto de Lucas, quien ayer presentó su renuncia a la Secretaría de Educación y Cultura, aparentemente para registrarse como precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo.

En el camino se quedaron varios alborotados con ocupar la posición que ocupa interinamente Angelina Muñoz Fernández, tras la solicitud de licencia de Manuel Ignacio Maloro Acosta, quien buscará ser senador de la República por el PRI, en fórmula con Sylvana Beltrones.

Correo electrónico franco@entornoinformativo.com.mx