Alex Lora corrió a ‘sombrerudos’ para evitar un pleito masivo

El rocanrolero mexicano Alex Lora, líder de la banda El Tri, habló acerca del video que circula en redes sociales y en el que se observa cómo interrumpe la interpretación de uno de sus temas, para pedirle a personas del público que se vayan de su concierto.

Aclaró ante la prensa que lo hizo para evitar una pelea entre jóvenes que pudiera afectar a terceras personas, cuyo plan era rocanrolear en pareja, entre amigos o con la familia.

“El objetivo es que un concierto se lleve a cabo sin que haya pleitos o broncas y que realmente se lleven una experiencia grata. Es obligación del que está interpretando, calmar a la raza que está haciendo pleito”, explicó.

Confirmó que el video que se ha difundido es de una presentación que El Tri ofreció en Tijuana, Baja California, en octubre de 2017. Para ese momento, dijo que en tres ocasiones ya les había solicitado que tuvieran calma.

Tuve que detener canciones para pedirles que le bajaran y se portaran bien. Claro que con otras palabras se los mencioné para que ellos entendieran lo que les estaba tratando de decir. Pero entonces, a la cuarta o quinta vez ya estaba harto y les dije: ‘”Su romance, sus intimidades no nos interesan. ¿Por qué no van a hacer ese numerito allá al estacionamiento o a la calle? Aquí, a los que estamos rocanroleando, no nos importa su romance'”.

SE QUITA EL SOMBRERO ANTE LOS GRUPEROS

Debido a que ya estaba molesto, Lora admitió que les sugirió que mejor acudieran a tocadas de otros estilos musicales.

Les dije que fueran cuando los sombrerudos y cuando la música cuatrera. Si alguien se ofendió por eso, les pido una disculpa. Yo respeto todos los estilos musicales, de hecho, El Tri toca rocanrol regional mexicano y para mí la música mexicana de cualquier estilo, es lo máximo.

“”De hecho, yo he participado con Caballo Dorado y Grupo Exterminador. Existe el álbum de tributo musical grupero (El Tri…buto), en el que Banda Machos, Grupo Pesado, Daniel Luna y Caballo Dorado cantan mis temas. Mis respetos para todos los músicos de todos los estilos musicales”, aclaró.

Comentó que antes de invitar a los revoltosos a abandonar el concierto, lo puso a consideración del público.

A la raza les dije: ‘¿Quieren que estos chamacos: el tatuado, el greñudo y el de la gorra se sigan peleando o quieren que nosotros sigamos tocando? Y toda la raza expresó: ‘¡Fuera!’, claro que con otras palabras. Cuando la seguridad de ahí vio que eso es lo que hacía falta, sacó a estos personajes y como dijera mi compadre Memo Briseño: ‘Muerto el perro, se acabó la rabia’.

“Nosotros seguimos la tocada pensando en que hay familias, niños y chavos que están cotorreando con su chava y que, estos personajes por tirarle un golpe a uno le pueden dar a la chava, el chavo no se iba a quedar tranquilo, entraría a la bronca y se armaría la de vaqueros””, advirtió.

Por último, Lora reiteró sus disculpas: “Si alguien se ofendió por lo que dije ya estando fuera de mis cabales y profundamente enojado, fue para proteger la integridad de las 10 mil personas que estábamos rocanroleando y para que esto no se hiciera más grande como una de vaqueros”.