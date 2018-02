Supervisan que comerciantes cumplan reglamento

En un operativo conjunto del personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia, de Servicios Públicos Municipales y del Patronato del Centro, se visitaron los comercios semifijos de ese sector de la ciudad para verificar que cumplan con el reglamento y mantener un orden en los espacios.

El director de Inspección y Vigilancia, Luis Armando Becerril Calderón, comentó que tras la petición de líderes de organizaciones se realizó este operativo en el que se revisa que los comerciantes respeten las medidas permitidas para sus puestos (2.20 x 1.10 metros), el giro de venta y la limpieza de su área.

“Nosotros le apostamos a un Centro con orden y limpieza, por lo que trabajamos para liberar las banquetas para el paso de los peatones y poner en orden a los comerciantes, tanto los establecidos que salen a la banqueta, como los ambulantes que cuentan con permiso y se exceden en su lugar”, señaló.

Acompañado por Miguel Ángel Figueroa, presidente del Patronato del Centro, Becerril Calderón dio que los visitados al momento han estado de acuerdo en los tamaños, porque a ellos también les conviene y es más cómodo para el ciudadano cuando acude a hacer compras pueda transitar libremente.

Estamos tomando nota de cada una de las cosas y detalles que vemos que no están de acuerdo al reglamento, indicó, les hacemos saber que si en su momento no lo cumplen se harán acreedores a una sanción; aunque, aclaró, que es por orden y limpieza y no por fines recaudatorios, por lo que se busca es la participación de los vendedores.

Por su parte, el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez, manifestó que el trabajo por un Hermosillo Limpio en esa área se tiene que hacer junto con los comerciantes, a quienes se les recuerda la importancia de mantener en buen estado sus espacios.