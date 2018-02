Tienen sus días contados palapero$

Tienen sus días contados los palapero$…Y derivado del acuerdo firmado entre las autoridades federales y municipales, los que ya deben tener los días sus días contados, son los mal afamados palapero$, que por sus pistolas y la descoordinación que había con la Profepa y Semarnat, habían invadido la playa de Bahía de Kino, afeando el lugar e impidiendo el libre tránsito de los paseantes.

Pues con ese pacto signado por la alcaldesa interina, Angelina Muñoz Fernández, dichas dependencias federales le están otorgando facultades al Municipio hermosillense para que proceda a ordenar el comercio ambulante en esa área playera y la zona federal marítima terrestre de ese balneario, para evitar que se sigan dando esos allanamientos, como con esas palapas que montaban y por las que cobraban.

En pocas palabras eso significa que con ese convenio acordado dentro del Subcomité de Concertación para el Aprovechamiento Sustentable de las Playas, se le están dando todos los poderes a la municipalidad representada por Muñoz Fernández, a fin de promover la legalidad en todas las actividades que se lleven a cabo en ese sector del mar, sobre todo en lo que tiene que ver con las realizadas en las orillas. ¡Zaz!

Porque de lo que se trata es de mantener ese paradisíaco lugar libre de obstrucciones que afecten el paisaje natural de ese destino turístico, con la mira puesta en un futuro buscar la certificación de Kino, mediante lo que es el programa federal denominado Playa Limpia, y que es por lo que están sumando esfuerzos, después de que hasta hace poco, solamente se dedicaban a “tirarse la bolita”. De ese pelo.

Es precisamente esa indefinición operativa y legal de esas instancias gubernamentales, lo que permitió que los que gandallamente invadieron ese punto turistero, se mantuvieran amachados en lo que fuera el verano pasado, a sabiendas de que son unos terrenos que deben permanecer libres, por ser del dominio público, pero en ese tiempo simplemente no hubo quienes les fueran a la mano para retirarlos. ¡Ñácas!

Pero eso era antes, como lo remarcara la echada pa´ delante de Angelina Lourdes, porque de aquí pa´l real ya les dieron la autoridad para que tengan esas playitas como las quieren los usuarios que las visitan, ya que antes se las encontraban con un feo lonerío que parecía que se estaba en otra parte y no en Hermosillo, pues es el plan es el convertirlas en algo más atractivo para competir con otras.

Ciertamente que resultaba por demás ilógico que hubieran cristalizado proyectos como el de Kino Mágico, que es un centro de esparcimiento acuático, pero que en contraparte no podían impedir ese tipo de ilegales asentamientos por parte de vívales que vieron la forma de hacer dinero fácil con el chantaje de que era su única fuente de ingreso, cuando en invierno viven de otra cosa, pero ya se les acabó e$o.

Harán pagar a asesinos de abarrotero…Pa´ que vean el como ha impactado el sentido asesinato del apreciado abarrotero de la colonia Modelo, como era Fausto, de 52 años edad, que ahí tienen que hasta la gobernadora Claudia Pavlovich ya lo lamentó y advirtió lo que otras veces ha dicho, de que “el que la hace la paga”, al prometer que castigarán a los asesinos. Así la sentenciada.

O séase que es un comentado trágico suceso ante el cual también Claudia se mostró consternada, por ser de esos de alto impacto, motivo por el cual es que ventilara que las indagaciones ya se llevan a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y que en su momento habrán de informar de los resultados, porque al parecer ya tienen identificados a esos ladrones que intentaron asaltarlo. ¡Vóitelas!

En esos términos es que la Mandataria Estatal se solidarizara con ese sentir social de indignación y temor que hay, a raíz de esa tragedia provocada por dos hampones que andan prófugos y que puso de manifiesto el como la mayoría de los abarroteros están con el Jesús en la boca, por los ataques violentos y atracos a mano armada que por el estilo han sufrido, de ahí que han enrejado sus changarros, cual si fueran jaulas.

Más menos así estuvo la postura expresada por Pavlovich Arellano, al momento en que ayer saliera a campo abierto para encabezar varios eventos, entre ellos el acto con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Sonora, con la presencia del Presidente nacional de esa organización, como es Gustavo Arballo Luján. ¡Qué tal!

Rechaza “Peje” jersey de Tomateros…Quien al menos en lo deportivo está probando ser auténtico, es el “Pejecandidato” presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, porque no obstante y la rechifla que se llevara por rumbos de Culiacán, en la gira que ayer realizara, pero no se puso una camiseta de los campeones Tomateros, al sostenerse en que él le iba a Los Mayos de Navojoa.

Así que lo que es al “Peje” nomás no lo hicieron que se pusiera el jersey de ese equipo de béisbol, que recién se coronará en la Liga Mexicana del Pacífico, al aclarar que era derecho y no chaquetero para hacerlo, pero que reconocía lo hecho por la novena de esa ciudad sinaloense, de ahí que los felicitara con esa prenda en mano, exclamando: “¡Qué vivan los Tomateros de Culiacán, qué viva el béisbol!”.

Luego entonces ante esa definición beisbolera del abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sí que debió haberse ganado más seguidores de la región del Mayo, a cuya afición vaya que sí que le hace falta que la consuelen, por la forma en que la perdieran ante los culichis, después de que en el séptimo y definitivo juego llegaron a estar a tres outs de la gloria, pero así es el “beis”.

Ni en la Comandancia están seguros…Ahora sí que ya ni las celdas de las Comandancias policíacas están seguras, por como en la de la Zona Centro de esta Capital estrangularan a un detenido que se encontraba en esos “separos”, como es el caso de Francisco Javier, de 32 años de edad, quien murió a manos de su compañero de celda, Edgardo, de 27 años, por supuestas viejas rencillas. ¡Pácatelas!

En lo que es un hecho que resulta inaudito o para Ripley, por suponerse que es un centro de reclusión de la Policía Municipal, de la que es titular Jorge Suilo, que debería estar de lo más vigilado, en lo que definen la situación legal de los arrestados, pero en la práctica sucede todo lo contrario, por como la víctima y el hoy asesino riñeran a eso de las 22:00 horas, sin que nadie se diera cuenta. ¿Será?

De tal forma que así terminó la vida de quien era toda una fichita, ya que Francisco Javier había sido apresado por espiar en domicilios ajenos, al estar bajo los efectos de alguna droga, delito por el que anteriormente tuvo 53 ingresos; en tanto que el homicida estaba preso por una falta administrativa, aunque también ya había “caído” por algo parecido el 30 de junio de 2017. De ese vuelo.

Así que es un crimen que está de no creerse, con el que está saliendo a flote la falta de vigilancia que hay en esas instalaciones policíacas, localizadas en las calles Nuevo León y Juárez, al aflorar que sólo tienen cámaras en el pasillo, de ahí el porque los oficiales no se percataran de lo sucedido, ni de lo que ocurre cuando hay detenidos, por lo que bien se pueden matar, como esta vez ocurriera, y ellos bien gracias.

Pero por encima de esa deficiencias estructurales, es evidente que hubo una mortal negligencia por la que se intuye que alguien deberá responder, independientemente de que a Edgardo lo harán pagar por esa muerte, porque en teoría se quiere pensar que hay un encargado de monitorear a los que ahí internan por diferentes motivos, luego entonces es por eso que la Fiscalía de Justicia del Estado ya investigue el caso.

Ahora llega “Circo de las Pesadillas”…Con la novedad de que no obstante y la polémica causada por el terrorífico espectáculo que querían ofrecer los de la llamada “Carpa de los horrores”, cuando ahora ya están solicitando permiso para un show de terror parecido, como es el del “Circo de las Pesadillas”, por lo que habrá que ver si ahora sí cumplan con las medidas de seguridad. ¡Tómala!

Con todo y que según lo adelantado por el director de Inspección y Vigilancia, Luis Armando Becerril Calderón, todo hace indicar que esa modalidad de diversión no se convertirá en una “pesadilla” para las instancias reguladoras, porque según esto ya han mostrado todos los requisitos necesarios para operar en esta Ciudad del Sol, a partir de las gestiones que incluso ya han venido realizando. Así el dato.

Y es que Luis Armando y compañía hasta ya checaron o se aseguraron de que esa presentación no cuente con ritos satánicos ni temas religiosos, al corroborar que es una obra tipo monólogo, que muestra a una niña que tiene pesadillas que se materializan, razón por la que hasta el momento consideran que no hay ningún impedimento, de ahí que si bien no les han aprobado la anuencia, tampoco se las han negado.

Aunado a que se hiciera la especificación, de que antes a la “La Carpa de los Horrores” se le clausuró por no acatar las recomendaciones más básicas, es por eso que Becerril Calderón precisara, de que podrán no estar de acuerdo con el contenido de esas obras, pero que ese no es motivo de suspensión, por lo que en esta ocasión los organizadores también deberán contar con el aval de Protección Civil. ¡Glup!

