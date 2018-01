Solapan el impune microga$olinazo

Solapan un impune microga$olinazo…Y la que vaya que se ha convertido en un micro-ga$olinazo, es la política de la liberación de los precios de las gasolinas, porque como hoy en día cada expendio las vende a como se deja el cliente o más bien como lo sorprenden, debido a que la mayoría de ellos ni los costos están exhibiendo, en lo que es una forma de engañar a los consumidores. ¡Zaz!

Porque aún y cuando dentro de las nuevas disposiciones está el que deben mostrar al público lo que cuesta el litro de ese carburante, en sus diferentes presentaciones, para que los que lo consumen puedan comparar y checar de a cómo lo cambian casi a diario, lo cierto es que no lo están haciendo, pero tampoco está habiendo quién los obligue, de ahí que lo estén dejando hacer y deshacer. De ese pelo.

Toda vez que para empezar y acabar pronto, ni siquiera se sabe a que instancia le corresponde irles a la mano a esas incumplidas ga$olinera$, porque lo que es el delegado o desligado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rolando Gutiérrez, simplemente se la ha pasado “lavándose las manos”, por no estarse actuando contra esa anomalía, que por algo ya trae encabr…itada a la ciudadanía. ¡Ñácas!

Hay algunos expendios de combustibles, como uno de Baja California, que ha ordenado a sus operadores para que no coloquen lo que valen esos combustibles, y no es para menos, por ser los que más han aumentado el precio, con el señuelo o pretexto de que surten los litritos completos. ¡Ajá!

Con lo que a la postre con esa liberada, la que de nueva cuenta está llevando las de perder es la clientela, por como impunemente le están ocultando esas subideras, lo que lleva a pensar que nada tienen que ver con el vaivén del sube y baja del dólar o lo que cuestan las “gasofas” a nivel internacional, sino con el gandallí$mo con el que están operando, al no ventilar el de a cómo la están vendiendo. ¿Qué no?

Es por eso que las quejas por todos los medios no se están haciendo esperar y con sobrada razón, porque lo que es a los automovilistas no les están dando ni la posibilidad de checar, porque tienen que llegar hasta la bomba para ver cuánto amanecieron costando, cuando es algo que deberían tener a la vista en las mamparas o pantallas, pero la consigna es la de nomás no darlos a conocer. ¡Tómala!

Pero en tanto lo que es Gutiérrez Coronado y los de la Comisión de Energía, que es a los que en teoría les tocaría evitar esa irregularidad, pues bien gracias, por no verse que intervengan, y por el contrario han optado por “hacerse de la vista gorda”, aún y cuando es una falla más que obvia, no obstante y que se hablaba de que hasta un programa iban a crear, a fin de que los interesados pudiera revisarlos.

De ahí el que la llamada Magna ya ande arañando los $18 pesos por cada supuestos mil mililitros; en tanto que la Premium o Roja ya casi llega a los $19 pesos, y eso que apenas es el primer mes del año, por lo que ya sabrán cuánto habrán de costar al final del presente 2018, porque con todo y que se hablaba de que estarían a la alza y baja, lo cierto es que únicamente han ido para arriba. Ni más ni menos.

Reconoce avance escolar de Sonora…El que sigue siendo reconocido por propios y extraños, pero sobre todo por los más críticos en esa materia, es el avance logrado por Sonora en el Plan Nacional de Evaluación para los Aprendizajes (Planea) 2017, al pasar del sótano a los primeros lugares, y es que en el 2015 la Entidad estaba en la posición 27, que era la penúltimo, por lo que así estuvo el salto. ¡Órale!

No por nada es que la organización civil denominada Mexicanos Primero destacara esa buena calificación obtenida por el sector educativo sonorense, vía la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es titular Ernesto De Lucas, por esa mejoría ser algo así como un antes y un después, de ahí porque el Estado fuera puesto como un ejemplo en el marco de la presentación de esos resultados de Planea. ¡Qué tal!

Pues en tan sólo dos años se escalaron ¡23 escalafones! en la asignatura de Español, como se le llama a Lenguaje y Comunicación; en tanto que en Matemáticas fueron ¡22 escaños! los avanzados, para pasar a ocupar el quinto lugar, de ahí el porque Mexicanos Primero resaltara que también deben valorarse esos progresos conseguidos en tan poco tiempo, para identificar las prácticas efectivas que han implementado.

Ya que mientras que a nivel País el 60% del estudiantado “tronó” en lo que tiene que ver con lo matemático, ya que 6 de cada 10 alumnos de tercero de Secundaria no pueden hacer cálculos con fracciones, y una tercera parte no entiende textos complejos, pero lo que son los escolapios de por estos lares, son los que resultaron más sobresalientes, después de que eran los más atrasados, de ahí el mérito.

Motivo por el cual es que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ponderara, que esas palomitas son producto de un trabajo en equipo o de la coordinación entre maestros, alumnos y padres de familia, para sólo así poder escalar a esos niveles de conocimiento, después de esa examinada que tuviera lugar el 14 y 15 de junio del 2017, en la que evaluaran a los 46 mil 651 estudiantes secundarianos del último grado.

Eso explica el porque hasta los de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le pusieron su estrellita a la “Gober” y “El Pato” De Lucas, por ese éxito académico alcanzado, de ahí que con más ganas ya se preparan para lo que será el Planea 2018 para las escuelas Primarias, los próximos 13 y 14 junio.

“Calienta” a Capital sonado asesinato…Con el que de nuevo se volvió a “calentar” y consternar esta Capital, es con el artero asesinato de un comerciante muy estimado, cual es el caso de Fausto, de 52 años edad, quien era dueño del minisuper Linos, ubicado en las céntricas calles de Yáñez y Tabasco, ya que al resistirse a un asalto, lo balearon dos delincuentes de aspecto cholo que huyeron.

Con esa facilidad es como privaron de la vida a un ciudadano de bien, que manejan que era muy servicial, cuando alrededor de las 19:50 horas del lunes el par de hampones ingresaron al negocio para intentar asaltar a la víctima, mostrándole un arma de fuego, por lo que al negarse a entregarles el dinero y pretender sacar una varilla que tenía debajo de la caja, es cuando presumen que le dispararon. ¡Vóitelas!

Por lo que después de esa agresión y sin que se llevaran nada, los sujetos escaparon a bordo de una Jeep, Cherokee, color plata, lo que deja entrever que no eran unos ladrones cualquiera, si no unos que tenían en que moverse y muy seguramente que hasta habían estado “estudiando” ese changarro, donde terminó muerto el propietario, porque ni al hospital tuvieron tiempo de llevarlo para que recibiera atención.

Luego entonces y por más que se diga que se ha avanzado en materia de seguridad, como lo ha venido pregonando el Comisario General de la Policía de Hermosillo, Jorge Suilo, pero esos hecho de alto impacto como el ocurrido en ese punto de la colonia Modelo, son de los que indignan y acalambran a los ciudadanos, de ahí el porque con sobrada razón sea una de las comidillas del momento. De ese vuelo.

No en balde es que son de los casos a los que deben meterle celeridad en las investigaciones, por aquello de que queda la sensación de que unos asesinos andan sueltos o a salto de mata, en lo que es una chamba o “papa caliente” más para el mandamás de la Fiscalía de Justicia Estatal, Rodolfo Montes de Oca y sus Agentes Ministeriales de Investigación Criminal (AMIC), a fin de esclarecer ese sonado homicidio.

Un camaleón el del sindicato de Salud…Al que afloró que le queda corto un camaleón, es al doctor prófugo del estetoscopio y cabecilla del sindicato de los trabajadores del rubro de Salud, Mario Villalobos, por el de a cómo a pesar de estar identificado como un padre$i$ta ni tan camuflajeado, aún así le dio por apuntarse para contender por una candidatura a diputado federal por el PRI. De no creerse.

En esos términos estuvo el cinismo en que incurriera, el por algo tachado de vividor del sistema de Villalobos García, al de la noche a la mañana darle por “irse por la libre” en busca de ese “hue$o”, por el Distrito III, pero por el estilo le hicieron lo que al cetemista de Vicente Solís, de aplicarle la táctica de la falta de requisitos.

A ese grado manejan que estuvo el descaro de Mario, por ese antecedente “emaPANizado” con el que lo ubican, tan es así que aseguran que de no haber perdido los panuchos la gubernatura, ahorita estaría lanzándose como “El Borras” por una curul de color albiazul, a partir de esa falsedad que ha demostrado y que no por nada ya le están echando en cara, al sacársela a colación. ¡Pácatelas!

Y en lo que respecta los “palos” o peros que le ha estado poniendo a algunos la Comisión de Procesos Internos del tricolor, al que trascendió que en definitiva ya le dieron pa´ tras, es a Antonio Astiazarán, en su pretensión de contender por la postulación a la senaduría, para la que sí ya registraron a Silvana Beltrones y Manuel Ignacio Acosta, pero lo que es a él lo frenaron por una supuesta falta de papeles.

De tal forma que ante ese burdo rechazo, habrá que ver cuál es el destino o derrotero que toma el “Toño” Astizarán, por existir el sentir general de que es un perfil al que no debería de desaprovechar el ex invencible, por ser un cuadro catalogado de serio, capaz, preparado y cumplido, ante lo que no descartan que algún otro Partido político ya pudiera estar queriendo “tirarle el lazo” para sumarlo. ¿Será?

