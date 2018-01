México y EE.UU. analizan colocar agentes armados en vuelos comerciales

México y Estados Unidos analizan la posibilidad de llevar a bordo de los vuelos comerciales entre ambas naciones, agentes armados estadounidenses, informó Reuters.

De acuerdo a la documentación a la que pudo acceder el medio, desde que Trump llegó a la presidencia, México ha intentado mejorar la cooperación con su principal socio comercial en materia de seguridad, migración y política exterior.

Esto con el objetivo de convencer al mandatario estadounidense para que tome una postura más suave en cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Luego de los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2013, México acordó colocar agentes en ciertos vuelos, pero advirtió que nunca permitiría que fueran de Estados Unidos y menos si iban armados.

No obstante, en una reunión llevada a cabo el 18 de enero, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, autoridades de ambas naciones pactaron “estudiar la posibilidad de negociar un acuerdo que permita el despliegue de Agentes Aéreos Federales”, de acuerdo con el documento oficial que ha podido obtener Reuters.

Thomas Kelly, portavoz del Servicio Federal de agentes Aéreos, se ha negado a responder a cuestionamientos con relación a llegar a un acuerdo en dicha materia, pero aseguró que se trata de “agentes armados federales, que contempla la ley y que tienen por misión proteger las aeronaves con bandera estadounidense, tripulantes y pasajeros”.

Por su parte, la SRE no ha respondido a las preguntas que Reuters ha hecho respecto de este tema; no obstante, un alto mando mexicano con conocimientos sobre el plan comentó que la parte más complicada en las negociaciones es que funcionarios estadounidenses puedan portar armas, pues el manejo de armas por parte de extranjeros en nuestro país es sensible y estrictamente regulado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), pone a agentes en vuelos comerciales nacionales e internacionales hacia y desde Estados Unidos para evitar ataques.

El alto cargo de México aseguró que todavía no se ha determinado si los agentes aéreos viajarían en vuelos con destino a Estados Unidos, a México o entre ambos.

Además, indicó que aún no está claro si los agentes irán solamente en aerolíneas que sean propiedad de EE.UU. o también en compañías mexicanas.

El documento también apunta otras medidas de seguridad para enfrentar a las “organizaciones criminales trasnacionales”; con la posible creación de un organismo bilateral que investigue a grupos delictivos internacionales.

Además, se tiene pactado negociar un tratado de incautación marítima de drogas; así como el uso de buques y radares para operaciones específicas.

También quieren aumentar sus labores para erradicar las plantaciones de opio y mariguana.

El documento señala, por otra parte, que México y Estados Unidos cooperarán para identificar los modelos de negocio de estas organizaciones criminales y asó diseñar una estrategia conjunta para combatirlos.

Fuente: Lopez Doriga