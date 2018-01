“Malinterpretaron mis palabras sobre México”: Belichick

Bill Belichick, entrenador en jefe de los New England Patriots, aseguró que malinterpretaron sus palabras luego de la visita a México realizada en el mes de noviembre, en donde enfrentaron a los Oakland Raiders en el Estadio Azteca.

Belichick aseguró que sí fue un viaje largo el realizado hasta México para disputar un partido de NFL, pero que sí disfruto su estancia en nuestro país.

“Malinterpretaron mis palabras, sí fue un viaje largo, pero hicimos muchos amigos”, señaló Belichick, quien atendió a los medios de comunicación durante el Opening Night del Super Bowl LII, que organizó la NFL.

El entrenador de los New England Patriots aseveró en aquella ocasión que en México no se está acostumbrado a organizar partidos de NFL, además de que fue un largo viaje que dejó exhausto al equipo: “Fuimos muy afortunados de que no hubiera alguna erupción volcánica, o terremotos o algo por el estilo mientras estábamos ahí”, detalló.

Fuente: Lopez Doriga