Peligra asistencia de Rafa al Mundial

El tiempo se acaba para Rafael Márquez y su sueño de ir a una quinta Copa del Mundo.

Decio de María Serrano, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reconoció que para que el capitán del Atlas pueda ser convocado al Tri en Rusia 2018, su nombre debe ser borrado de la lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Es un tema que hay que resolver, porque no es un tema futbolístico, es un tema jurídico y los temas jurídicos hay que localizarlos de manera puntual”, declaró De María.

“Nadie pone en duda lo que significa Rafa Márquez como futbolista, ni Rafa lo que significa para la Selección Nacional, pero es un tema totalmente jurídico que tenemos que ser muy cautelosos en el desahogo del mismo”.

Entonces, para estar claros, ¿para qué Rafa Márquez sea convocado y pueda ir al Mundial, debe ser borrado de la lista del Departamento del Tesoro de Estados a Unidos?

“Sí, es una de las condiciones”, respondió irremediablemente el directivo de la Federación.

En agosto del 2017, el nombre del cuatro veces mundialista por México fue boletinado por el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Aunque las autoridades mexicanas han desligado en las últimas semanas a Márquez de cualquier indicio o delito, su nombre sigue en la lista para el Gobierno estadounidense.

Ante tal estatus, los principales patrocinadores del Tri para el Mundial piden por cautela jurídica que no se convoque al jugador hasta no ser borrado de la lista señalada por el gobierno estadounidense.

“El tema de Rafa está dividido en dos, es uno en México y es otro en Estados Unidos, y en ese sentido hemos tenido contacto prácticamente cotidiano con su equipo de abogados que está defendiendo a Rafa en ambos países, lo llevamos día a día y nada nos gustaría más que Rafa, persona y ser humano, no tuviera que pasar por este proceso, desafortunadamente lo está pasando”, agregó Decio.