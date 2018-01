Lucero responde a todos los que la atacan en Internet

Lucero decidió deja las cosas claras a la gente que la critica ya sea en su carrera profesional o en su vida privada, y confesó que toma las cosas con tranquilidad e inteligencia, pues sabe que el resentimiento es una emoción que únicamente la afectará a ella.

“Las cosas negativas que le suceden a todos, que me han sucedido a mí en algún momento, es como la vida misma, hay virtudes, hay defectos, pero yo creo que hay que enfocarse en lo bueno y no guardar rencores”.

Dijo que últimamente es muy atacada por supuestas fotos en que ella apoya la caza de animales.

“Cuando algo se somete a críticas negativas o destructivas, puede causar una depresión, yo no sé si a mí me ayuda que soy una persona positiva, que no me engancho y no me quedo hundida en los momentos que no son wow ”, finalizó.

