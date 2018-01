Ave va al bar a por tapa de tortilla

El ave se trata de una lavandera blanca (Motacilla alba), o aguzanieves, conocida popularmente como pajarita de las nieves o pitita. Acudió por vez primera hace cuatro años a un bar de A Coruña, y los dueños del establecimiento le tiraron comida a lo lejos, en la entrada. Poco a poco fue cogiendo cofianza, y ahora ya come encima del mostrador. Pero esta lavandeira es muy fina, no come el pan de la tapa, solo la tortilla.

No se sacia con un tapa de tortilla, va a este bar varias veces al día, siempre por la mañana. La dueña del bar se llama Loli, y su marido le puso de nombre a la lavandera Lola. Pensaban que era una hembra, pues cuando están en época de anidar, acude al bar con sus crías para darles también tortilla. Más tarde investigando, y fijándose en los colores del plumaje, descubrieron que era un macho, pero ahora ya es muy tarde, le quedará de nombre Lola.

Fuente: noticiasorprendentes