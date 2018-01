Vuelve a la televisión López-Dóriga con “Si me dicen no vengo”

Joaquín López Dóriga regresa a la televisión con su programa “Si me dicen no vengo” a partir del jueves 1 de febrero a las 21 horas.

El comunicador confirmó su regreso a Foro TV a través de un video compartido en su cuenta de Twitter.

“Si me dicen no vengo, pero estoy aquí porque me llamaron las ideas, las dudas, todo lo que flota en el ambiente, todo lo que hay que analizar, que debatir, lo vamos a poner aquí en esta mesa donde el único límite es el tiempo”, indica López Dóriga, quien se dijo feliz de volver al programa de debate político.

