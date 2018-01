Le vale a Alcalde la ola de violencia

“Le llega su hora” a ex Oficial Mayor

“Está de pelos” acción de una “Profe”

Dan resultados operativos de la PESP

Le vale ha Alcalde la ola de violencia…Y mientras que la ola violenta sigue a la alza en Guaymas, quien dan cuenta que nomás no tiene vergüenza, es el alcalde panista guaymense, Lorenzo De Cima, porque en tanto que volvió a vivirse un fin de semana con violencia extrema en esa zona, incluida la de Empalme, él anda más ocupado en soñar despierto con la posibilidad de reelegirse en ese “hue$o”.

Pues en tanto que en ese cada vez más inseguro puerto levantaron a dos personas que fueron brutalmente torturadas, aunque después liberadas; en el territorio empálmese encontraron tirado en la calle a un hombre desnudo y decapitado, al que identificaron como Francisco Aureliano, alias “El Pikys”, en lo que es un hecho parecido al ocurrido anteriormente en una colonia porteña. De ese pelo.

En lo que es una muestra más, de que por todos lados se le continúa “calentando” la plaza a De Cima Dworak, por como en lo político también se le saliera de control la situación, y para prueba está el que en días pasados un grupo de panistas acudieran a la sede estatal del TaliPAN para manifestarse en su contra y exigir un proceso democrático para la elección de candidatos, derivado de que quiere imponer su Ley.

Pero al margen de esas grillas que se carga en lo polaco, lo que sí que ya está más que grave, es el como ese ambiente violento ya llegó para quedarse en esa localidad y con asesinatos de alto impacto, que son de los que alarman a los ciudadanos, ante lo cual Lorenzo simplemente no ha dado la cara y menos una explicación a la población, de ahí el porque es que cada vez más están con el Jesús en la boca. ¡Tómala!

Por ya no ser normales ese tipo de ejecuciones, que podrán achacárseles al crimen organizado, pero lo único cierto es que no se ve una acción preventiva de parte del municipio presidido por De Cima, como lo exhibe el que en días pasados una vez más se “pasara por el arco del triunfo” la invitación que le hicieran los regidores para que acudiera al Cabildo a informar qué es lo que está pasando. ¡Vóitelas!

Sin embargo lo que es el “presimun” más Lorenzo que ha tenido ese enviolentado municipio, como ya lo identifican, continúa dando muestras de que ya le vale el renglón de la inseguridad, por ser un área en la que ha sido rebasado desde hace rato, como en algunas otras, y todo por andar abocado a sus grillos proyectos personales, como es el de repetir en el cargo, lo que dicen que es “una mentada”, y no de dulce.

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que por todos lados se lo están echando en cara, por no únicamente tratarse de descabezados y ejecutados en llamas que arrojan en la vía pública, sino hasta de desaparecidos, como el empleado de la CFE, Benjamín Ortiz, al que pareciera que se lo tragara la tierra, porque desde el 5 de diciembre del 2017 no saberse de él, de ahí que vinieran a protestar a Hermosillo.

Ciertamente que a como ya está la debacle De Cima Dworak, no descartan y que por todo tipo de problemáticas empiecen descolgarse para manifestarse en esta Capital hermosillense, por la nulidad que ha sido como autoridad, pero aún así todo hace indicar que han persistido en solaparlo los operadores del panismo, muy seguramente porque es de los munícipes que “le mete lana” a ese Partido. ¡Con razón!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Le llega su hora” a ex Oficial Mayor…Aunque se habían tardado, pero al que finalmente ya ayer lo jalaron a cuentas, o ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), es al ex Oficial Mayor en el pasado sexenio padre$i$ta y uno de los “dedo$ chiquito$” del hoy encarcelado ex gobernador, Guillermo Padré$, cual es el caso del tachado de lo “píor” de Carlos Tapia, por lo que así estuvo la exhibida. ¡Zaz!

De ahí que derivado de esa citada que le dieran a Tapia Astiazarán, en calidad de indiciado, para que declarara por una investigación que realizan en su contra, por supuestas irregularidade$ detectadas mientras se desempeñaba en la mencionada función, es que a media mañana por más de una hora y media lo tuvieran en el banquillo de los acusados, tratando de “sacarle la sopa”, pero sin que soltara prenda.

Y es que por más que fuera interrogado en las instalaciones de la FAS, por los sabuesos de esa Fiscalía anticorruptos, pero lo que es el ex empresario de la construcción, que después se metiera a destructor o vividor del gobierno, al final se reservó el derecho a declarar, al optar por guardar silencio, en el ínter en que revisa el expediente para poder contestar, lo que es un reflejo de que no se siente tan confiado.

Aún y cuando Tapia de lo dientes pa´ fuera ventilara, que no tiene ningún problema con lo que fuera su actuación en esa Oficialía, por según él haber hecho las cosas bien, pero lo cierto es que si hubiera sido así, es obvio que no lo trajeran “de la cola” o haciéndolo comparecer, cuando más bien dicen que tiene una fama de tran$a que no puede con ella, por como aflorara que antes ni el agua potable pagaba. ¡Ñácas!

De tal forma que por fin le llegó su hora al también esposo de la regidora hermosillense, Elsa María Velasco Chico, después de que ya creía haberla librado, por como cínicamente y más campante que Don $eba$ se le veía seguido de compras por el Cotsco, como si durante el Padre$i$mo no hubiera quebrado un plato, aún y cuando aseguran que es de los que quiebra la vajía completa. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Está de pelos” acción de una “Profe”…Ahora sí que por más recomendaciones que se han hecho, pero el que continúa “estando de pelos”, es el imprudente actuar de algunos profesores, y para prueba está el que esta vez a una maestra de la Escuela Secundaria número 10 de esta Ciudad del Sol, le diera por cortarle el cabello a uno de sus alumnos, por incumplir con el reglamento escolar. ¡Qué tal!

A ese grado es que a la citada “Profe” se le pasara la mano, muy seguramente que en su desesperación por ver como el estudiante andaba greñudo y se negaba a ajustarse a las normas establecidas, de ahí que por su cuenta le metiera tijera, como trascendiera el pasado viernes, mediante un video que difundieran a través de las redes sociales, que es lo que provocó que se hiciera el consabido escándalo. De ese tamaño.

Motivo por el cual es que ya la Secretaría de educación y Cultura (SEC) lamentara esa acción, por voz del Subsecretario de Educación Básica, José Víctor Guerrero, por considerarse que la educadora metida a estilista incurrió en un exceso, al pasar por alto que hay procedimientos para la aplicación de la normatividad, lo que hace concluir que no hay justificación que valga para proceder de esa manera.

Casi por nada es que Guerrero González adelantara, que ya giraron instrucciones para que se indague a fondo ese caso, por conducto de la dirección de Salud y Seguridad Escolar, en la que ha dado señas de nomás vegetar un tal César Romo Noriega, a fin de proceder y llegar hasta las últimas consecuencias, porque un incumplimiento no debe de ser pretexto para que se raye en la arbitrariedad. Así la consigna.

Ya que si bien hay escolapios que no entienden razones, pero es evidente que hay otras formas para obligarlos a meterse al aro o para que anden como las gentes, pero no tomando las tijeras por su propia mano, como esta vez sucediera, con todo y que le hiciera falta “una desgreñada” al chamaco, pero guardando las formas, si se toma en cuenta que hoy en día ya no se les puede ir a la mano. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen dando resultados los de la PESP…La que está visto que ya es toda una realidad de constantes resultados, es la acción que ha venido desplegando la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo principal mando es Adolfo García, por las buenas cuentas que ha seguido rindiendo el comandante de esa corporación, Samuel Rivera. ¡Órale!

Así que para muestra basta un botón, como es el saldo que presentaran en la última semana de operación, comprendida del 20 al 26 del presente mes de enero, al asegurar a 220 personas por diferentes delitos, de esas 192 en flagrancia por faltas administrativas, y dos por tener pendientes con la justicia, vía órdenes de aprehensión, lo que pone de manifiesto que así han andado a todo lo que dan. ¡Qué tal!

Ante lo que está por demás el apuntillar, que con esas detenciones se recuperaron vehículos; así como armas y cientos de kilos de droga; por ser el ente policial que más le ha “atorado” al combate del narcomenudeo, para más que las mismas instancias federales, que es a las que en teoría les corresponde atacar ese flagelo, de ahí que incautaran el equivalente a más de 237 mil dosis de sustancias ilícitas.

Eso aunado a que aflorara que los de la PESP frustraron el cruce de varios kilitos de ese droguerío, mediante operativos implementados en los municipios de Opodepe y General Plutarco Elías Calles, que son los colindantes con las zonas fronterizas, por lo que así ha estado el acierto de ese rastreo policíaco, a partir de la estrategia puesta en marcha por García Morales y compañía. Ni más ni menos.

O séase que eso significa que durante ese periodo retuvieron casi una decena de “matonas”, de diferentes calibres; sumando a que rescataron 13 autos que resultaron con reporte de robo; pero por si eso fuera poco, lo que es en Querobabi llegaron al grado de confiscar 2.6 kilogramos de goma de opio, así como seis “kilates” de cocaína, lo que deja en claro que la PESP y el Ejército están agarrando corte parejo.

Correo electrónico: s_verdugo@hotmail.com