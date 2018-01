Reportan estable a Wanda Seux tras sufrir un derrame cerebral

La considerada “Reina de los Shows Nocturnos en México” en los años 70 y 80 fue sometida a diversas tomografías para conocer las causas que pudieron provocar su hospitalización

La actriz y bailarina Wanda Seux se encuentra estable y en recuperación en el Hospital General Xoco, luego de presentar un evento vascular cerebral que le causó una parálisis corporal.

Lo anterior de acuerdo con el diagnóstico de una de las especialistas en su tratamiento, la doctora Martha Cruz López; su evolución de salud dependerá de rehabilitación y vigilancia de su frecuencia cardiaca y presión arterial.

Se encuentra en observación médica, ya que su estado de salud aún es reservado, y no se ha definido una fecha para salir del hospital ni tampoco un tratamiento a largo plazo.

Su publirrelacionista Rodrigo Fragoso y sus amigas América Ramírez, conductora de televisión; Pacha Fernández, empresaria; y el publicista y expositor de arte, Alfredo Cordero se turnan para no dejarla sola y se encargan de los trámites administrativos en torno a su hospitalización.

Por el momento, la actriz no puede recibir visitas.

Se informó que los 36 perros adoptados por la vedette serán llevados a un albergue para que sean cuidados por profesionales y amantes de los animales, ello con autorización de Wanda.

Se limpiará la casa de la actriz, donde actualmente las mascotas están bajo el cuidado de una persona, para que cuando los médicos la den de alta pueda ser trasladada a su domicilio, garantizando condiciones aptas para su recuperación y rehabilitación.

Se descartó que se haya abierto una cuenta bancaria para ayudar a la vedette; sin embargo, se dará a conocer mediante un comunicado una campaña para que la gente pueda ayudar con alimento para perro y accesorios al albergue que se hará cargo de las 36 mascotas.

Existe la posibilidad de que la actriz sea trasladada a Sinaloa, a la casa de su amiga, la empresaria Pacha Fernández, donde viviría para ser cuidada por una enfermera las 24 horas del día para rehabilitarse.