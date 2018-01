Nick Jonas descarta reunión de The Jonas Brothers

El cantante estadounidense Nick Jonas, puso fin a los rumores de un posible reencuentro de la agrupación The Jonas Brothers, que impulsada en la década de los 2000 por Disney, era conformada por él y sus hermanos Joe y Kevin Jonas.

“Sólo salimos por un fin de semana juntos, y luego creo que nuestro Instagram fue retomado o reabierto, pero puedo decirte que ahora mismo no hay planes de una reunión”, dijo el también actor en entrevista para E!.

Sin embargo, agregó que no cierra la posibilidad de volver juntos a los escenarios: “Nunca podría decir nunca, no sabemos lo que va a pasar”, expresó.

Las declaraciones llegan después de que en recientes fechas la cuenta verificada en Instagram de The Jonas Brothers fuera abierta nuevamente, hecho que hizo a las fanáticas del trío concluir que se podría tratar de una señal para una posible reunión.

Los Jonas Brothers debutaron en 2005 y se separaron en 2013. Durante su paso por la música fueron conocidos por temas como “Burnin’ Up”, “When you look me in the eyes”, “Year 3000” y “Pom Poms”.

A la fecha, Nick Jonas ha enfocado su carrera en el mundo de la actuación, mientras que Joe Jonas continuó en el mundo musical y Kevin Jonas se alejó por completo del espectáculo.

Fuente: Lopez Doriga