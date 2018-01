Busca PRI sacar de la jugada a Toño Astiazarán; que no cumplió con los requisitos

Tiene razón “El Toño” Astiazarán en estar molesto con el PRI nacional, ya que lo quieren sacar de la jugada para que no participe en la contienda electoral como aspirante al Senado de la República. Prefirieron que “El Maloro” Acosta dejara la alcaldía de Hermosillo, que incluir al guaymense en la dupla por el senado, como compañero de fórmula de Sylvana Beltrones Sánchez. Creo que el Toño se ha ganado a pulso la candidatura, de eso no tengo la menor duda.

En política todo puede suceder y es posible que a Antonio Astiazarán Gutiérrez lo integren al senador a través de una candidatura plurinominal, de esas que reparten los partidos a sus militantes distinguidos. Al menos que el Toño ocupe una secretaría de Estado en el gobierno que encabezará José Antonio Meade, si es que gana la elección, por supuesto. La elección presidencial estará muy peleada y, hasta ahora, creo, no hay nada para nadie… Yo no creo en las encuestas.

El diario Universal de la Ciudad de México publicó el lunes una encuesta en donde Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabeza las preferencias ciudadanas, luego le sigue Ricardo Anaya Cortés del PAN y, en tercer lugar, José Antonio Meade, del PRI. López Obrador podría ganar, pero ¿qué pasaría en el país?; ¿qué pasaría con Anaya Cortés y, qué pasaría con Meade? La ciudadanía debe de pensarlo bien, ante de votar.

Los tres precandidatos presidenciales van en coalición con otros partidos y uno de ellos será el próximo presidente de México, ya que los “independientes”, Margarita Zavala de Calderón y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León, no “pintarán” en las próximas elecciones del 01 de Julio. En lo personal creo que ganará José Antonio Meade. Ojalá cambien su discurso Anaya y AMLO, pero si siguen así, creo que enfadarán a la gente, al ciudadano que vota.

Y, volviendo al tema del Toño Astiazarán, creo que la dirigencia del PRI nacional debe de reaccionar a tiempo, porque se podría perder la mayoría en el Senado, porque lo que está pasando aquí, también lo están sufriendo en Chiapas, Sinaloa y Querétaro. Que no vean a un PAN “muerto” por los escándalos del exgobernador Guillermo Padrés Elías. Padrés ya está pagando sus errores, pero existe una nueva generación de panistas que ven adelante y esto no los detiene.

El PAN tiene estructura para ganar en Sonora, es el partido que más ciudadanos gobierna, por lo que no hay que confiarse. En Hermosillo y el norte de Sonora, el blanquiazul es una fuerza real, lo mismo que en buena parte del sur, como Cajeme y Navojoa. Lo de Padrés quedó atrás, claro que les afectará a los candidatos azules, pero tenga usted la seguridad de que no cruzarán las manos. El Toño Astiazarán no se quedará quieto y, en un descuido, se va a otro partido, ¿no creen?

Están caras las tortillas de maíz y las de harina de trigo

El kilo de tortilla de maíz en Hermosillo tiene más de un año que cuesta 20 pesos, no sé el porqué ahora traen tanto escándalo. Trataron de subirlo a 22 pesos, pero la gente lo rechazó adquiriendo el producto en los supermercados y tiendas de conveniencia. En los súper el precio es menor, entre 10 y 15 pesos. Claro que la calidad y el sabor no es el mismo, pero sacan del apuro. Lo mejor es no comprar en las tortillerías caras para que empiecen a quebrar. O comprar de harina.

La tortilla de harina también están muy caras, 50 pesos la docena de las de agua o “sobaqueras”, pero no hay comparación; Están hechas con manos expertas, en ocasiones les falta más manteca, pero de todas formas son buenas para comerse con frijoles refritos o de la olla. También con queso regional fresco traído de los pueblos de Sonora…Ni modo, a mí me criaron con tortillas de harina y frijoles con queso. Se me hace “agua la boca”.

Se retira Vicente Solís de la contienda electoral

Por otra parte, Vicente Solís Granados, que se registrara el pasado sábado como aspirante a la diputación federal por el Distrito III, con cabecera en Hermosillo, se retiró de la contienda, con el fin de buscar la unidad en las filas del PRI… Qué bien, porque los pleitos ni ganados son buenos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

