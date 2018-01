Darían anuencia para el “Circo de las Pesadillas”

Roberto Bahena

Precisan que a diferencia de la “Carpa de los Horrores”, hasta ahora los promotores del nuevo espectáculo sí han cumplido con los requisitos

Por segunda ocasión en lo que va de la actual administración municipal, un espectáculo circense con temática de terror intentará instalarse en Hermosillo, sólo que en esta vez al parecer sí se les dejará ofrecer su show.

El director de Inspección y Vigilancia, Luis Becerril Calderón, señaló que aunque se trata de un espectáculo similar, en esta ocasión sí se ha cumplido con los requerimientos mínimos de seguridad y administrativos que conlleva un show de esa naturaleza.

El año pasado intentó instalarse la denominada “Carpa de los Horrores”, cuya temática era similar al del “Circo de las Pesadillas” que tentativamente llegaría a Hermosillo en el mes de marzo, mismo que ya se está anunciando a través de redes sociales.

El funcionario reconoció que en la ocasión anterior no estuvieron de acuerdo con la temática del espectáculo, pero no fue el motivo por el que se les clausuró, sino por no cumplir con los requerimientos que exige la Dirección de Inspección y Vigilancia.

“En esta ocasión a pesar del nombre, nos dicen que es más o menos como una obra de teatro, más que un circo como la ocasión anterior donde no nos dejaban claro que contenía el programa, en este caso nos hicieron una exposición del programa, en donde una niña tiene pesadillas y no representa ni ritos satánicos, ni cuestiones religiosas”, describió.

Becerril Calderón aseveró que en esta ocasión los promotores sí han cumplido con los requisitos, además de que mostraron un contrato de arrendamiento de un terreno por el bulevar Colosio pasando el bulevar Las Quintas, donde ya se han instalado otros circos.

Indicó que hasta el momento no se les ha aprobado el permiso para que puedan operar en Hermosillo, pero si cumplen con los requerimientos, como hasta ahora lo han hecho, no habrá motivo para negárselos.

“La forma en que se lo negamos a un circo parecido fue porque no contaban con las medidas de seguridad, el lugar, ni eran aptas las condiciones para llevar a cabo un evento donde se iban a aforar niños, adultos, personas de todas las edades; les pedimos una serie de requisitos con los cuales no cumplieron”, puntualizó.