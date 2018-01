Buscan cero observaciones en auditorías

Se cumplirá con el compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich en materia de transparencia, aseguró la Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera

Para lograr auditorias con cero observaciones, con base al ejercicio transparente de recursos públicos, como lo marca la normatividad y es compromiso de la Gobernadora Claudia Pavlovich, servidores públicos se capacitaron en el taller de Programas de Fiscalización 2018.

Ante los más de 300 funcionarios que recibieron esta actualización, la Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera llamó a continuar impulsando el cumplimiento de este compromiso, lo cual se fortalece con el taller de Programas de Fiscalización 2018, que se realiza en coordinación con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF y la Contraloría Estatal.

“Estamos en el momento justo, reforzando acciones de transparencia; de nada nos sirve un discurso de honestidad, si vienen los entes fiscalizadores y encuentran desorden e incumplimiento de la ley; hacemos bien las cosas, por eso, el compromiso aun es más grande: continuar con los buenos resultados como lo ha instruido la Gobernadora Pavlovich”, expresó Natalia Rivera.

Dijo que no solo es lograr cero observaciones sin solventar, sobre todo las recurrentes.

“Vamos con una visión de largo plazo, vamos a sentar las bases para que no se repitan las malas prácticas que tanto daño hicieron al erario y que tanto lastimaron a los sonorenses; vamos a dotar de toda la información necesaria para que sea un manejo del recursos consciente y pulcro”.

En presencia del Contralor del Estado, Miguel Ángel Murillo Aispuro; el Auditor Mayor del ISAF, Ramón Moya Grijalva, y los funcionarios estatales, se expusieron los programas de fiscalización que realizarán a los entes estatales por parte de la Auditoria Superior de la Federación, Secretaria de la Función Pública y los entes locales.

“Asumimos con compromiso la responsabilidad que tenemos, el compromiso con la sociedad sonorense; el mandato se ejerce como un poder para combatir la corrupción, la impunidad, la opacidad, y estas acciones se encaminan a ello, a cumplir con la transparencia, con un gobierno abierto que rinde cuentas claras a los ciudadanos”, indicó Miguel Ángel Murillo.

Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del ISAF, expuso que el taller se impartió a 365 servidores públicos de las áreas administrativas, contables y órganos internos de control.

“Se realizarán más de 650 auditorías directas a las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal; auditando el 100 por ciento los programas con recursos federales”, especificó.

Rivera Grijalva y Murillo Aispuro refrendaron el compromiso de mantenerse atentos a las disposiciones, sobre todo las actualizaciones normativas que prevén sanciones más estrictas para quienes no cumplan con la ley; aunado a trabajar con transparencia y resultados para los sonorenses.