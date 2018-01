Aboga Camila Cabello por “dreamers” en la entrega de Grammy

La cantante cubano-mexicana llamó a no olvidarse de los jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos y quienes están en riesgo de ser deportados

Camila Cabello abogó por los dreamers en la gala de los premios Grammy este domingo por la noche.

“Soy una orgullosa migrante cubana-mexicana nacida en el este de La Habana”, dijo la intérprete.

Además, recordó, antes de presentar el número musical de U2, cómo sus padres llegaron con ella a Estados Unidos cuando era una niña.

“Estoy aquí en este escenario esta noche porque, al igual que los dreamers, mis padres me trajeron a este país sin nada más en sus bolsillos que esperanza. Me enseñaron a trabajar el doble de duro y a nunca rendirme. Y honestamente ninguna parte de mi recorrido es distinta a la de ellos”, dijo Cabello en el escenario del Madison Square Garden de Nueva York.

“Todo lo que sé es que, igual que los sueños, estos niños no pueden ser olvidados y merecen que luchemos por ellos”.

Tras las palabras de Cabello, U2 interpretó “Get Out of Your Own Way” desde una barcaza en el río Hudson, muy cerca de la Estatua de la Libertad, un símbolo de los migrantes que han conformado Estados Unidos. La canción de la banda irlandesa habla de la lucha contra los opresores.