A los 88 años se convierte en modelo nudista y “deshonra a su familia”

Wang Suzhong es un hombre de 88 años de edad quien, desde hace seis años, se convirtió en modelo nudista. Desde entonces, ninguno de sus hijos lo ha visitado.

El hombre se hizo viral en redes luego de que Peer Video subiera la entrevista que le realizó a Wang. Aquí el hombre cuenta que en el 2012 tuvo una de las situaciones económicas más difíciles de su vida y decidió hacer un gran cambio en su vida: convertiste en modelo nudista para un colegio local de Chengdu, China.

Wang cuenta que no sólo encontró un propósito en la vida, también encontró a alguien con quien charlar ya que, durante los recesos, platica con estudiantes y maestros de la institución. Asimismo, considera que lo que hace es sólo una forma de hacer arte. Sin embargo, sus hijos no lo ven así y no lo han visitado desde hace años.

Al final, Wang aparece solemnemente resignado de no tener a sus hijos ahí, pero se encuentra feliz de haber encontrado un propósito en la vida y una razón para estar en forma.

Fuente: SDP noticias