Suman Chivas segunda derrota

Las Chivas sumaron su segundo descalabro del torneo al perder en casa 1-2 ante Monterrey. Los dirigidos por Matías Almeyda aún no ganan como local en lo que va del Clausura 2018.

En el comienzo del encuentro, el conjunto rojiblanco generó jugadas de peligro en el arco defendido por Hugo González. Rodolfo Pizarro y Eduardo López tuvieron la oportunidad de abrir el marcador pero no sellaron las jugadas.

Ambos equipos trataron de hacerse de la pelota y buscaron proponer ante el arco rival. La intensidad subió en los primeros 20 minutos pero luego se fue cortando a través de faltas.

Al 41′ apareció el ex rojinegro Alfonso “Ponchito” González para poner arriba en el marcador a los Rayados con un zurdazo que puso el 0-1.

Matías Almeyda ajustó en el descanso y mandó a la cancha al delantero Alan Pulido en lugar de Orbelín Pineda para que acompañara a Ronaldo Cisneros en el ataque, quien jugó todo partido completo.

Un minuto le bastó a Pulido para igualar el marcador, pues tras un centro de Rodolfo Pizarro el camiseta ‘9’ llegó y firmó el 1-1.

En el minuto 49′ el colombiano Avilés Hurtado adelantó de nueva cuenta a Monterrey y selló el 1-2 definitivo con un disparo fuera del área que perforó la portería de Rodolfo Cota.

En las primeras cuatro fechas del torneo, el Rebaño registra dos derrotas, un empate y una victoria.

En la jornada cinco los tapatíos visitarán el viernes 2 de febrero al Puebla de Enrique Meza.