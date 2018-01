Sufre Wanda Seux infarto cerebral

La vedette Wanda Seux tuvo que ser internada de emergencia en el Hospital de Xoco tras sufrir un desmayo cuando caminaba rumbo a su casa, se informa en distintos portales de noticias.

Tras ser atendida, el diario Basta! reporta que sufrió un infarto cerebral clase 4.

A través de un video de facebook, Alfredo Cordero publicista de la paraguaya, da detalles sobre su estado de salud.

“Quiero decirles que estoy con Wanda, que ya la vi, que Wanda está estable físicamente, pero que un infarto cerebral es algo muy, muy, muy severo, no tengo más información, estoy con ella, Wanda no está sola, saben cuánto la quiero, saben cuánto simboliza Wanda para mí”, dijo a punto del llanto.

El mismo Alfredo declara cómo fue ingresada Wanda al hospital.

“Fue atendida en urgencias de Xoco y confirmaron que tuvo un infarto cerebral del que hoy (ayer) sábado al mediodía se está recuperando. Ya hablé con ella, ella no puede hablar y me reconoció perfectamente al igual que a la princesa Yamal de quien escuchó por el celular solamente su voz y a la que le quiso responder, pero no le es posible”.

Wanda está respondiendo a medicamentos y al tratamiento al cual ha sido sometida, dice el publicista, y está recuperándose.

“Tenemos que esperar la evaluación médica y esperar cómo evoluciona Wanda para que sepamos exactamente el daño que causó el infarto. No sabemos si recuperará el habla o si tiene discapacidad motriz, es prematuro y tenemos que esperar el estado crítico”, expresó.