Deja mensaje el “gallo” del tricolor…Y después del grillo fin de semana que vivieran los “prillístas”, con la visita de su precandidato presidencial, José Antonio Meade, y la definición de las candidaturas a las diputaciones federales y del Senado, sí que el mensaje del “gallo” tricolor estuvo más que claro, al adelantar que respetará los procesos de selección de los candidatos locales. De ese pelo.

Así que es una definitoria postura de Meada, en lo que fuera su segunda visita a Hermosillo, con la que se acabaron dudas, en cuanto a los precandidatos registrados, porque aún y con el derecho que tiene todo militante del PRI a participar, pero en lo que toca a la contienda senatorial”, luego dijeron que Antonio Astiazarán se fue “por la libre”, al apuntarse pa´ peleársela a Silvana Beltrones y Manuel Acosta.

De ahí que la cosa “se podrá poner del cocol”, aunque ya no se cree que tanto, después del aval que Meada Kuribreña les diera a los operadores de por estos lares. Lo anterior al apuntillar que lo único que vigilarán a nivel nacional, es que los cuadros que elijan sean los idóneos, honorables y competitivos, con miras a ganar, es decir, que estén a la altura de las exigencias, porque a final de cuentas lo que buscan es que le sumen votos a su labor proselitista, de cara a la elección abierta y “de a devis”, contra los del partido de Morena y los de la coalición del PAN. ¿Qué no?

Y es que como a buen entendedor pocas palabras, sólo basta con interpretar la lectura de lo que dijera Meade, de que tiene el apoyo del priísmo y que su precampaña va por buen camino, al contar con el espaldarazo de personajes como el ex presidente del ex partidazo y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, con lo que para muchos, con eso prácticamente lo dijo todo. ¿Cómo la ven?

Ya que textualmente remarcó que: “Siempre he estado arropado por Beltrones desde hace muchos años, el ex senador Beltrones votó por mi dos veces, me ratificó como subsecretario en dos ocasiones y yo me he sentido siempre orgulloso de pedirle su apoyo”, en lo que es una declaración que es un sinónimo de que por ahí viene “la línea”, o del como quedarán los nominados de por éstos rumbos. ¡Vóitelas!

Cierran con broche de oro el FAOT…Una vez más se demostró aquello de que, lo que bien empieza, mejor acaba, por como cerrara a lo grande el por algo catalogado como el festival artístico cultural más importante del Noroeste de México, como es el Alfonso Ortiz Tirado FAOT 2018 de Álamos, pues en la clausura de la edición 34, los asistentes abarrotaron los distintos escenarios. ¡Órale!

A ese grado de espectacular estuvo ese cierre con broche de oro, ya que en los callejones y plazas de ese Pueblo Mágico hubo “un mar de personas” venidas de todos lados, para disfrutar de lo mejor del arte y la cultura, con lo que sobra apuntar que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, sí que se dio un mega “baño de pueblo”, al estar presente en los últimos dos días, incluido el de la clausura. Así el dato.

A tal punto dan cuenta que se volcó el “gentío de gente”, para ser parte de esa festividad, que lo que es el sábado Protección Civil Estatal tuvo que restringir el acceso a esa localidad, porque ya no cabía ni un alfiler donde estaban los lugares de los shows, pero con todo y ello reportan que hubo un “saldo blanco”, al no suscitarse incidentes mayores, lo que habla de que funcionó la coordinación de las autoridades.

Sin embargo y a pesar de esos “ríos de visitantes”, hacen saber que lo que es Pavlovich Arellano disfrutó de ese contacto ciudadano, porque no obstante y que apenas se podía caminar, aún así se dio “maña” y tiempo para tomarse las famosas selfies o fotos de cara en primer plano, por lo que con esa cercanía que mostrara, se convirtió en una atracción más del FAOT, porque todos querían la foto del recuerdo con ella.

Ante lo que está de más el resaltar, que quien de nuevo sacó adelante ese titánico reto de organización, es Mario Welfo Álvarez Beltrán y su equipo del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), por el desafío que representa el llenar de vida, esplendor, luz y sonido esa ciudad álamense, con las típicas callejoneadas, expresiones pictóricas, teatro y Bel Canto, que va de la ópera a los ritmos de la música popular.

Es por eso que no es poca cosa la prueba que de nuevo superara Álvarez Beltrán y compañía, por el nivel de las actividades artísticas y culturales, de las que hasta artistas como Mijares, Aleks Syntek y Lila Downs tomaron parte, de ahí el porque trascendiera que a la “Gober” se le vio más que contenta. ¡Qué tal!

Las gana de todas todas Fiscal Estatal…Vaya que muy a la chita callando, pero el que está aflorando que hasta ahora las ha estado ganado de todas todas, en cuanto a los juicios orales que se han implementado, a veinte meses de que entrara en vigor lo que es el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), es el titular de la Fiscalía de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca. De ese vuelo.

Porque en base a estadísticas que han salido a relucir, dan cuenta que en ese lapso de casi dos años, se han dictado ¡1928! sentencias, todas a favor de esa instancia fiscalizadora, encabezada por Montes de Oca Mena, equivalentes a ¡¡cuatro mil años de prisión!! para los condenados por diferentes delitos, que van desde violaciones, homicidios, robos con violencia y privación ilegal de la libertad, entre otros. ¡Zaz!

Lo que significa que así ha estado la efectividad a la hora de promover ese modelo justiciero, mismo que ha sido transparente y a la vista de todos, por como hasta el momento o desde que se pusiera en operación el NSJP, el personal de las distintas áreas de esa Fiscalía han continuado invicto, al en su totalidad fallarse contra los malhechores, de ahí que ya estén pagando tras las rejas por sus acciones delictivas.

Eso aunado a que trascendiera que igual han logrado 9769 acuerdos reparatorios, que en pesos y centavos han representado más de $57 millones de pesos a favor de las víctimas, luego de las audiencias que para ese efecto se han llevado a cabo, lo que quiere decir que a las personas agraviadas se les reparó el daño, cuando antes eso ni siquiera era prioridad o algo a lo que le dieran importancia. Así la gran diferencia.

En lo que son unos números que no mienten y que hablan por sí solos, del cómo el también apodado “Rudy” Montes de Oca, para sus más allegados, sí que ha estado dando resultado de acuerdo a su perfil y estilo, o séase de manera callada, pero efectiva, con lo que está demostrando ser de esos que no mojan, pero ¡aaah como empapan!, por la labor sin estridencias, pero positiva, que ha venido desplegando.

Seguirá don de mando en Ayuntamiento…Donde es evidente que no faltará don de mando, es en el Ayuntamiento de Hermosillo, eso tras la designación de Angelina Muñoz Fernández como alcaldesa interina, después de la licencia solicitada por el hoy precandidato al Senado por el PRI, Manuel Ignacio Acosta, porque si por algo se ha distinguido, es por ser una mujer de carácter. Ni más ni menos.

Y una prueba de ello es que Lourdes Angelina apenas y rindió protesta el pasado viernes, para ocupar el cargo por los venideros tres meses, cuando adelantó que el Municipio no se detiene y menos el trabajo que les prometieron los hermosillenses, al destacar que sólo se trata de un relevo institucional, pero no de un cambio de estrategia, por lo que continuarán derecho la flecha con la chamba como hasta ahora.

O séase que así de comprometida y echada pa´ delante es que se le escuchara a Muñoz Fernández con el proyecto “Malorista” del que ha formado parte, en su calidad de Sindica, pero que ahora por la coyuntura política que se presentara, es que se le está haciendo realidad la aspiración que en el pasado tuviera, cuando también fuera candidata a la Presidencia Municipal de está Ciudad del Sol. De ese tamaño.

Pa´ el caso adelantó que “se apegarán al librito”, como se estila en el béisbol, aunque en su caso será al Plan de Desarrollo Municipal, donde están delineadas las políticas del cómo continuar priorizando las soluciones a las grandes problemáticas a resolver, como las de la seguridad, infraestructura, desarrollo social, y más ahora con miras a tener buen cierre de la actual administración municipal. Esa es la meta.

Más menos así de enfocada se le está viendo a Muñoz, para seguir con el mismo nivel de talacha, de entrada por 90 días, pero de ganar “El Maloro” Acosta en los comicios electorales que se avecinan, le tocaría concluir los 7 meses y medio que quedan de gestión, de ahí el porque está llegando muy mentalizada, para mantener el mismo tren y hacer realidad los compromiso de campaña que aún faltan.

