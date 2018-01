Se corona Tri Sub 20 femenil en Concacaf  

La selección femenil de futbol venció en penales 4-2 a Estados Unidos

Por primera vez en su historia, el Tricolor se coronó en el Campeonato Femenil de la Concacaf Sub 20, al vencer en penales 4-2 a Estados Unidos, tras un 1-1 en tiempo regular y extra.

La portera Emily Alvarado tuvo una brillante actuación, con dos atajadas en la serie de tiros penal.

Por el cuadro nacional anotaron desde los once pasos Katty Martínez, Jimena López, Mia Villegas y Belén Cruz, quien cerró la serie anotando; sólo falló Kimberly Rodríguez,

De Estados Unidos sólo pudieron convertir Isabel Rodríguez y Tierna Dadivson.

En el tiempo regular, México fue el primero en irse adelante en el marcador, cuando Dayana Cáceres limpio el área e hizo un par de quiebres para poner el 1-0, al 33′.

Con este marcador, el Tricolor comenzó a generar más llegadas al frente y a poner en aprietos a la escuadra de las barras y las estrellas, que no pudo quitarle el balón a las jugadoras de la escuadra nacional.

Apenas regresaron del descanso, el conjunto estadounidense emparejó las acciones por conducto de Tierna Davidson al 49′, y con ello comenzó una fuerte lucha por el control del mediocampo.

Faltando 10 minutos para que terminara el tiempo regular, las pupilas de Christopher Cuéllar se fueron con todo al frente, pero la portera Amanda Macglynn estuvo atenta y no dejó que el cuadro nacional definiera.

Emily Alvarado también salvó el arco del Tri en dos ocasiones y mandó el encuentro al alargue, donde no se hicieron daño.

En la tanda de penales, el cuadro nacional estuvo más sereno y una vez más el temple de la portera Alvarado fue crucial para el triunfo.

“Es un orgullo, ya nos lo merecíamos y lo demostramos en la cancha”, dijo al final Dayana Cáceres.