Quiere Elías aprovechar la oportunidad con la Selección Mexicana

Elías Hernández advierte que viene a ganarse la oportunidad de ser mundialista, en la que luce como la última prueba de los jugadores de la Liga MX.

El seleccionado del Tricolor reportó a la concentración para el partido contra Bosnia y Herzegovina, a disputarse en el Alamodome, de San Antonio.

“Sabemos que es una oportunidad importante para todos. Todos estamos buscando un lugar y no podemos desaprovecharla, si bien ahora nos toca a todos los jugadores que estamos en México, la oportunidad está ahí y hay que tomarla.

“Hasta que no salga la lista final vamos a dejar de hacer cosas, muy en lo personal estoy enfocado en pelear un lugar y a eso vengo, a pelear la oportunidad”, expresó el extremo derecho del León, en el aeropuerto capitalino.

Al no ser Fecha FIFA, el técnico Juan Carlos Osorio convocó a 20 futbolistas de la Liga MX y a tres de la MLS, a los que quiere dotar de ritmo futbolístico.

“Son partidos importantes y con rivales que juegan bien al futbol, eso obviamente aumenta aún más el compromiso y la responsabilidad de jugarlos”, mencionó.

Elías admitió que ha seguido el plan de acompañamiento diseñado en Selecciones Nacionales para que los futbolistas estén en su tope atlético.

“Estamos al 100 en lo que me piden, en lo que se debe de hacer, pero al final lo que cuenta es lo que se hace en la cancha, eso es lo más importante”, dijo.