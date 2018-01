Cumpliría Luis Aguilar 100 años de vida

El actor y cantante hermosillense, fue un icono de la época dorada del cine mexicano

Conocido como El Gallo Giro, icono de la Época de Oro del cine mexicano, actor, cantante, galán de la comedia ranchera y defensor del cine y la música folclórica, el sonorense Luis Aguilar Manzo (1918 1997) cambió su oficio de tiburonero por el de estrella de cine.

Como Pedro Infante y Jorge Negrete, su carisma frente a las cámaras, sumado a su voz, lo llevaron a trascender en el tiempo.

A 100 años de su nacimiento, el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora, el ídolo será recordado por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y en colaboración con el Instituto Sonorense de Cultura, con un ciclo de sus películas en su estado natal.

La muestra 100 años de Luis Aguilar, que inicia este lunes y finaliza el 24 de febrero con materiales facilitados por la plataforma digital Claro Video, está programada de manera gratuita en tres cineclubes de Sonora: el Imagínate IMCA en Hermosillo, el de la Coordinación de Bibliotecas en Guaymas, y el VG en Santa Ana, con filmes como El último chinaco, El hombre de papel y El boxeador, de los cineastas Raúl de Anda, Ismael Rodríguez y Gilberto Gazcón, respectivamente.

El 16 de octubre de 1969, con motivo de los 25 años de trayectoria, Luis Aguilar confesó que fue en una fiesta en la que decidió dedicarse a la actuación y abandonar el peligroso oficio de pesca de tiburones, por el que era famoso tanto en Guaymas como en Mazatlán.

“En 1944 asistí a una fiesta en esta capital en donde interpreté varias melodías de ambiente campirano y un señor de nombre Robert O’Quigley se acercó y me dijo:

“‘Llegarás a ser un actor famoso’. Más tarde me recomendó con el productor Raúl de Anda y firmé el contrato para debutar en el cine, llevando el papel estelar en la cinta Sota, caballo y rey”, relató.

El sobrenombre de El Gallo Giro le fue asignado por el locutor Pedro de Lille, en 1948, quien lo recibió en un programa folclórico en la XEW. El apodo provenía de la película del mismo nombre protagonizada por Aguilar, dirigida por Alberto Gout y con guión de su mecenas, Raúl de Anda.

El cantante —quien antes de la pesca y la actuación estudió en el Colegio Militar — tuvo papeles estelares en el cine mexicano junto a otras figuras de la época como Germán Valdés Tin Tán, Antonio Aguilar, Víctor Parra, Pedro Armendáriz, Ignacio López Tarso, Joaquín Pardavé, Marga López, Leticia Palma, Pedro Vargas, Columba Domínguez, Lilia Prado, Eulalio González Piporro y Emilio Fernández, entre otros.

Luis Aguilar, exponente y defensor también de la música mexicana, tanto fuera como dentro de la pantalla grande, declaró a El Periódico de la Vida Nacional, el 2 de junio de 1978, cuando tenía 60 años de edad, que cantaría hasta que el público se lo permitiera:

En aquel tiempo, dedicó su vida mayormente a la música, pues desde 1975 y durante una década, hizo una pausa ante las cámaras de cine, tras haber filmado Los tres compadres, por no contar con un papel interesante que lo convenciera en el cine de ficheras, que comenzó a desplazar al campirano y folclórico.

Intervino entonces en la televisión con Soledad, en 1980, y Muchachita, en 1986, año en el que retomó su actividad cinematográfica con Nacido para matar.

Para 1990, con 45 años de trayectoria y más de 146 películas en su haber, Luis Aguilar expresó su preocupación por que el público volviera a tener confianza en el cine nacional. Lo dijo con conocimiento de causa, pues probó y gozó de las mieles del éxito de la Época de Oro. “El pueblo de México está decepcionado con el cine nacional por la temática que ha abordado.

ACTUÓ HASTA SUS ÚLTIMOS DÍAS

Para 1992, el actor declaró su intención de retirarse del medio artístico, pues consideraba que le ofrecían personajes sin importancia, no acordes con su trayectoria ni su nombre:

“Lesionan mi dignidad de actor, los años de esfuerzo y de trabajo. Me hacen pensar seriamente en retirarme.”

Su decepción ante la hechura del cine de la década de 1990 fue expuesta en una entrevista publicada el 9 de marzo de 1995, a sus 77 años de edad y 51 de carrera.

“Los compadrazgos y la inexperiencia de los herederos de la industria fílmica son los que llevaron al cine mexicano a ganarse una imagen de malo. El cine es como la tierra, se necesita sembrar para cosechar. Si se olvida, desaparece.

Su última aparición en el cine fue un cameo en “En los cascos de un caballo” (1997), así como en el filme Crimen en Chihuahua (1995), aunque previamente grabó la telenovela Bajo un mismo rostro (1995), producción de Christian Bach y Humberto Zurita, en la que interpretó por vez primera a un sacerdote.

El 24 de octubre de 1997, Luis Aguilar Manzo, hijo de Luis C. Aguilar y Concepción Manzo, segundo de cinco hermanos y partícipe en más de 155 películas y cinco telenovelas, murió de un infarto al miocardio mientras dormía en su casa, a los 79 años de edad.

“Lo único que quiero es que si me muero, mis hijos, nietos y todas las personas cercanas a mí, no tengan pena, al contrario, que se pongan contentas y digan: “‘Luis Aguilar tuvo una vida muy feliz’. Así es que no hay que ponerse tristes, que no les duela que yo me muera”, expresó el 19 de julio de 1990 siete años antes de su despedida.