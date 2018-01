Cae hombre “clave” de los Arellano

Un presunto integrante del Cártel Arellano Félix, quien ya había sido detenido en enero del 2017, fue recapturado por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en Ensenada.

Juan Carlos “N”, alias “El Chucky”, fue aprehendido junto a un ex policía que fungía como su escolta.

“Es considerado uno de los hombres clave en la supuesta alianza del Cártel Arellano Félix y el Jalisco Nueva Generación, ya que mediante acuerdos han venido combatiendo al Cártel de Sinaloa”, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad estatal.

“Según los informes de inteligencia de la PEP, (el detenido) presuntamente se ha dedicado al trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de que defiende territorios relacionados con la venta de droga en Tijuana, principalmente en la zona norte, Playas de Tijuana y la delegación La Mesa”.

Además, posiblemente también está involucrado en varios homicidios relacionados con el crimen organizado.

La detención fue en las inmediaciones del ex ejido Chapultepec, junto a Benjamín Alfredo “N”, ex policía municipal que fungía como su escolta.

Asimismo, se detuvo a una mujer de nombre Abril “N”.

A los tres les decomisaron tres armas de fuego y 40 gramos de lo que presuntamente es cocaína.

Al parecer, Juan Carlos “N” tuvo nexo directo con el narcotraficante identificado como “El Karateka”, detenido por agentes de la PEP y federales a principios del 2016.

Según los informes, el sospechoso realizaba sus actividades criminales bajo un perfil de empresario de compra-venta de vehículos usados.

Inclusive, manejaba en vehículos blindados y se resguardaba en diferentes ciudades para evitar su captura, tanto de autoridades como de grupos contrarios.