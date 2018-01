Rutina de ejercicio de Jennifer Aniston

Una de las actrices más deseadas de Hollywood es Jennifer Aniston, además de tener una genética envidiable, que no la hace subir de peso tan fácilmente, también cuida su alimentación, pero sobre todo, practica ejercicio regularmente.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, revela que es importante no practicar misma rutina de ejercicio todos los días, los músculos no responden de la misma manera.

La rutina:

Spinning

Es un ejercicio que trabaja principalmente piernas y glúteos primeramente. También es uno de los ejercicios cardiovasculares que queman más grasa.

Aniston practica por lo menos 30 minutos de spinning

Yoga

Una disciplina que conecta el cuerpo y la mente. Tonifica el cuerpo y se trabaja principalmente con fuerza y estiramientos.

De esta forma, la actriz aporta fuerza a sus músculos y los tonifica.

Caminadora

Seguramente pensarás que Jennifer Aniston corre muchos kilómetros para mantenerse en forma y no es así.

Practica media hora de caminadora, pero, con en una posición inclinada para hacer resistencia y trabajar las piernas; al mismo tiempo, hace tensión en el abdomen para obtener resultados también en el abdomen.

Elíptica

Se dice que es el aparato del gimnasio más completo. Fortalece los músculos y los tendones de piernas y brazos y mejora el ritmo cardiaco.

Treinta minutos de elíptica quema entre 300 y 700 calorías, siempre y cuando sea a un ritmo contante y acelerado.

Esta rutina es la que practica durante la semana, también lo alterna con clase de Pilates, que aportan fuerza y marcan los músculos. Intenta esta rutina de Jennifer Aniston y, ¡luce espectacular!

